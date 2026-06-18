BHMETEO prognoza: Stiže pravo ljeto, temperature i do 38 stepeni

BHMETEO najavljuje da su pred Bosnom i Hercegovinom sve topliji i uglavnom sunčani dani, ali da će i dalje biti uslova za lokalne ljetne pljuskove i izolovano nevrijeme.

Prema prognozi BHMETEO-a, danas se uz promjenjivu naoblaku od sredine dana i tokom poslijepodneva lokalno očekuju naleti kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Padavine su najizglednije u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne.

U tim područjima lokalno može biti i nevremena, praćenog većom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu, ledom i prolazno jakim vjetrom.

Stabilnije vrijeme očekuje se od sutra, 19. juna, kao i tokom vikenda, 20. i 21. juna. U većem dijelu zemlje preovladavat će više sunčanih perioda, dok će pljuskovi biti rijetka pojava, uglavnom tokom nedjelje.

Dani pred nama donose vrlo toplo i vruće vrijeme. Dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom od 29 do 34 stepena, dok se na jugu zemlje očekuje i do 38 stepeni.

Prema najavama meteorologa, Bosnu i Hercegovinu očekuje pravi ljetni period, uz dosta sunca, visoke temperature, ali i mogućnost lokalnih pljuskova karakterističnih za ovo doba godine.