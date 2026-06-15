FHMZ upozorava: Danas pljuskovi i grmljavina u većem dijelu BiH

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje.

Više sunčanih intervala i uglavnom suho vrijeme prognozirani su za južne krajeve. Vjetar će biti slab do umjeren, većinom južnog i jugozapadnog smjera, dok će u sjevernim područjima puhati istočni i sjeveroistočni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje dosezati i do 31 stepen.

Za regiju Tuzle izdato je upozorenje na lokalne pljuskove praćene grmljavinom u periodu od 13 do 20 sati. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju građane da prate aktuelne vremenske prognoze te da budu oprezni prilikom boravka na otvorenom.

Moguće su manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, a posebna pažnja preporučuje se u izloženim područjima poput planina, šuma i otvorenih terena, gdje postoji mogućnost pojave grmljavinskih nevremena. Smetnje u odvijanju vanjskih aktivnosti nisu isključene.