Objavljena preliminarna lista sportskih stipendija u TK: Podršku dobija 150 sportista i trenera

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu odabranih aplikanata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. godinu, a podrška je predložena za 150 sportista i trenera.

Riječ je o sportistima i trenerima iz različitih sportskih disciplina koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Preliminarna rang lista rezultat je Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2026. godinu. Sredstva su predložena na osnovu ostvarenih rezultata i kriterija utvrđenih odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

Na listi se nalaze predstavnici atletike, karatea, rukometa, odbojke, košarke, košarke u kolicima, sjedeće odbojke, boksa, stonog tenisa, tenisa, šaha, ribolova, ritmičke gimnastike, kick boksa, skijanja i drugih sportova.

Najveći pojedinačni iznos stipendije predložen je za Amilu Bećirović iz ritmičke gimnastike, kojoj je za plasman na Svjetsko prvenstvo predviđeno 5.275 KM.

Među najvećim pojedinačnim stipendijama je i ona za boksera Bakira Mešalića, osvajača bronze na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore, kojem je predloženo 4.396 KM. Po 3.516 KM predviđeno je za Murisa Đuga za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u ribolovu, Bakira Musića za peto mjesto na Evropskom juniorskom prvenstvu u atletici, te Mesuda Selimovića za peto mjesto na Svjetskom seniorskom prvenstvu u kick boksu.

Značajan broj stipendija odnosi se i na sportiste koji su ostvarili rezultate na državnim prvenstvima Bosne i Hercegovine, kao i na reprezentativce koji su nastupali na evropskim i svjetskim takmičenjima.

Na preliminarnoj listi nalaze se brojni mladi sportisti iz Tuzlanskog kantona, ali i treneri koji su svojim radom doprinijeli ostvarenim sportskim rezultatima.

Iz Ministarstva su podsjetili da kandidati imaju pravo podnošenja prigovora u roku od pet dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste na internet stranicama Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za kulturu, sport i mlade.

Prigovori se podnose u pisanoj formi, lično putem pisarnice Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili preporučenom poštom.

Nakon razmatranja eventualnih prigovora, ministar će donijeti konačnu rang listu korisnika sredstava, koja će biti javno objavljena na službenim internet stranicama Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva.

Kompletni spisak rang liste možete pogledati OVDJE.