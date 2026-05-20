U Tuzli održane Male olimpijske igre u košarci: Nastupilo 13 škola iz šest kantona

U Tuzli je jučer održano Federalno takmičenje (Male olimpijske igre) u košarci za učenike osnovnih i srednjih škola, u organizaciji Sportski savez Tuzlanskog kantona i Sportski savez Bosne i Hercegovine.

Takmičenje je okupilo 13 škola iz šest kantona Federacije BiH i oko 200 učesnika, a svečano ga je otvorio ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić. Događaj je održan većim dijelom u velikoj dvorani SKPC Mejdan, dok su pojedine utakmice igrane i u Univerzitetskoj dvorani.

Organizatori su, uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, Sportskog saveza Grada Tuzla, Školskog sportskog saveza TK, Košarkaškog saveza TK, JU Srednje medicinske škole Tuzla, SKPC Mejdan te sponzora VIVIA i Rudnika soli Tuzla, obezbijedili logistiku, osvježenje i nagrade za učesnike.

Pehare i medalje najboljim ekipama uručile su Mara Lakić i pomoćnica ministra za sport Amela Mehmedović.

U konkurenciji osnovnih škola za djevojčice prvo mjesto osvojila je OŠ „Banovići“, ispred OŠ „Mak Dizdar“ iz Zenice i OŠ „Ilije Jakovljevića“ iz Mostara.

Kod osnovnih škola u muškoj konkurenciji najbolja je bila OŠ „Meša Selimović“ iz Zenice, drugo mjesto zauzela je OŠ „Sjenjak“ iz Tuzle, a treće OŠ „Ilije Jakovljevića“ iz Mostara.

U konkurenciji srednjih škola za djevojke, Prva gimnazija Zenica pobijedila je Srednju medicinsku školu Tuzla rezultatom 37:31. Kod srednjih škola za dječake prvo mjesto osvojila je SMŠ Žepče, ispred Gimnazije Živinice i Pete gimnazije Sarajevo.

Utakmice su protekle u sportskom duhu i fair-play atmosferi, a publika je imala priliku pratiti kvalitetne nastupe mladih košarkaša i košarkašica iz cijele Federacije BiH.

Rezultati i galerija dostupni su na zvaničnim kanalima Sportskog saveza TK i Facebook stranici Sportskog saveza TK.