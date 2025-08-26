Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je na svojoj web stranici konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.

Listu možete pogledati OVDJE, a riječ je o aplikantima koji su se prijavili na javni poziv raspisan za sredstva iz Budžeta TK za 2025. godinu, s potrošačke jedinice „Podrška mladima“. Za ovu namjenu izdvojeno je 300.000 KM, a subvencioniranje se odnosi na kamate namjenskih kredita u periodu od 1. juna 2024. do 31. maja 2025. godine.

Na javni poziv, koji je bio otvoren do 8. jula ove godine, prijavilo se više stotina mladih, a pravo na sredstva ostvarila su ukupno 142 podnosioca prijava, saopćeno je iz Vlade TK.

Kako je najavljeno iz resornog ministarstva, pojedinačne odluke o dodjeli subvencija bit će uručene korisnicima u četvrtak, 28. augusta, u 10.30 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.