Otvoren Javni poziv IF IMPAKT kroz Inkubator poslovnih ideja TK

Nedžida Sprečaković
Otvoren Javni poziv IF IMPAKT kroz Inkubator poslovnih ideja TK
Otvoren Javni poziv IF IMPAKT kroz Inkubator poslovnih ideja TK/ Foto: Ilustracija

Investicijska fondacija IMPAKT otvorila je javni poziv za Inkubator poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za mlade koji žele pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti već postojeće poslovanje, uz finansijsku i mentorsku podršku kroz strukturirani program razvoja poduzetništva. Program se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, nakon više uspješno provedenih ciklusa širom kantona.

Pogledajte serijal emisija Oni motivišu koje je RTV Slon radila u saradnji sa Investicijskom fondacijom IMPAKT i Ministarstvom za kulturu, sport i mlade:

Do sada podržano vise od 300 poslovnih poduhvata

Kroz dosadašnje cikluse IMPAKT Inkubator poslovnih ideja Tuzlanskog kantona podržano je više od 300 poslovnih poduhvata, a ovogodišnji program nastavlja isti model rada, sa fokusom na konkretne i održive poslovne projekte. Partneri na realizaciji su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK kao pokrovitelj programa, JU Služba za zapošljavanje TK i jedanaest lokalnih zajednica.

Učesnici programa prolaze intenzivnu poduzetničku obuku u trajanju od šest dana, tokom koje rade na razradi poslovne ideje, izradi poslovnog plana i modela, uz direktnu mentorsku podršku stručnjaka iz različitih oblasti. Završni dio programa podrazumijeva prezentaciju poslovne ideje pred stručnom komisijom, nakon čega najbolje ocijenjeni projekti dobijaju bespovratna sredstva u iznosu do 5.000 konvertibilnih maraka, kao i dalju stručnu podršku u razvoju biznisa.

Kako se prijaviti?

Pravo prijave imaju mlade osobe od 18 do 35 godina sa područja Tuzle, Gračanice, Lukavca, Banovića, Teočaka, Kalesije, Kladnja, Doboja Istok, Srebrenika, Živinica i Gradačca, kao i vlasnici biznisa registrovanih do godinu dana. Program je namijenjen i onima koji tek razrađuju poslovnu ideju i onima koji žele proširiti postojeće aktivnosti kroz novi model rada i tržišni pristup.

Organizatori navode da IMPAKT Inkubator poslovnih ideja Tuzlanskog kantona pruža sistemsku podršku mladima kroz kombinaciju edukacije, mentorstva i finansiranja, sa ciljem jačanja lokalne poduzetničke scene i otvaranja novih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijava je 23. mart 2026. godine, a detaljne informacije i prijavni formular dostupni su putem zvaničnog linka organizatora.

pročitajte i ovo

Vijesti

Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025: Novi prostor za kreativnost i...

Sport

Podrška sportu: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK potpisalo ugovore...

Vijesti

Objavljena rang lista korisnika subvencija za stambene kredite mladih u TK

Vijesti

Otvoren Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja

Istaknuto

TK: Pokrenuta kampanja „Podrži raju u svom kraju“

Istaknuto

Objavljen Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja

Vijesti

Mreža X pala na sat vremena, hiljade korisnika prijavili probleme

BiH

Zašto plaćamo mrežarinu na računima za struju?

Tuzla i TK

Mirzad Mehanović novo pojačanje FK Sloboda

Vijesti

Sarajevski otvoreni centar predstavio vodič za organizovanje protesta u BiH

Vijesti

Vremenska prognoza: Promjenljivo vrijeme narednih dana

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]