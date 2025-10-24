Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025 zamišljen je kao prostor susreta, učenja i razmjene ideja, s posebnim naglaskom na podsticanje kreativnosti kroz filmski izraz. Ove godine se održava po prvi put, s namjerom da preraste u kontinuirani festival s međunarodnim učešćem.

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić istakao je važnost uključivanja mladih u ovakve projekte.

„Ono što je meni kao resornom ministru zaista čast i zadovoljstvo, jeste to što ćemo kroz ove projekte uključiti veliki broj mladih, naših učenika osnovnih i srednjih škola, kao i svih onih koji žele da čuju i da se uključe u naše filmsko stvaralaštvo. To će svakako doprinijeti razvoju filmske industrije. I ono što bih ja zaista kao resorni ministar volio jeste da naše Vijeće mladih Tuzlanskog kantona bude uključeno u sve ove aktivnosti, jer je činjenica da moramo razvijati omladinski aktivizam na području Tuzlanskog kantona“, ističe Gazdić.

Festival je dio manifestacije „Dani audiovizualnog naslijeđa i umjetnosti“, koja povezuje kulturnu baštinu i savremeno stvaralaštvo, s ciljem da se mladi podstaknu da kroz film čuvaju i reinterpretiraju naslijeđe svog kraja. Kako navode iz BKC-a Tuzla, Festival je koncipiran u tri kategorije, među kojima je i kategorija studentskog i omladinskog filma, otvorena za prijave iz cijele regije.

„Sa zadovoljstvom nam je što ove godine imamo filmove iz cijele regije, iz Bosne i Hercegovine i šire. U narednim godinama planiramo da festival otvorimo i mimo granica Evrope, te da pokušamo napraviti jedan pravi međunarodni festival koji će biti prepoznatljiv po omladinskom filmu“, ističe Nedim Ćudić, stručni saradnik za odnose s javnošću BKC-a Tuzla.

Kroz filmske projekcije i bogat takmičarski program, Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025 donosi jedinstven spoj edukacije i razmjene iskustava među mladima. Upravo ta kombinacija kreativnosti i obrazovanja, kako ističu organizatori, čini ovaj festival posebnim.

„Nakon što prikažemo filmove u svakoj kategoriji i dodijelimo prvo, drugo i treće mjesto, za punu salu BKC-a koju će činiti osnovci i srednjoškolci našeg kantona, organizujemo prateće panel diskusije i okrugle stolove. Moje iskustvo s evropskih filmskih festivala govori da je ovaj festival upravo po tome specifičan, jer nijedan drugi nema to što ćemo mi ponuditi“, ističe Adnan Mujkić iz Pozorišta mladih Tuzle.

Svoj doprinos festivalu daje i Udruženje „Mladi Tuzle“, koje već godinama radi na povezivanju mladih kroz filmsku umjetnost.

„Ono što nam je mnogo važno jeste da se udruženje Mladi Tuzle zaljubilo u audiovizualne umjetnosti još 2014. godine, kada smo radili na svom prvom filmu. Vidjeli smo koliko mladi žele da diskutuju o filmovima, da dijele mišljenja i da kroz ovu umjetnost stvaraju svoje priče“, ističe Amila Beširović iz Udruženja „Mladi Tuzle“.

Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025 otvara novo poglavlje u kulturnom životu grada i Kantona, nudeći mladima prostor da izraze svoje ideje i talente kroz filmski jezik. Kroz projekcije, radionice i susrete s umjetnicima, Tuzla će naredne sedmice biti mjesto gdje se rađaju nove filmske priče i budući autori.