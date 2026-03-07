Predstava „(Ne) dam ti se“ stiže na scenu BKC-a Tuzla

Premijera koprodukcijske predstave „(Ne) dam ti se“ bit će održana u utorak, 10. marta 2026. godine u 19.30 sati na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Predstava je nastala kao rezultat dramsko-pedagoškog rada s mladima iz Tuzle, Doboja i Mostara, a režiju potpisuje Amila Beširović. Istog dana planirano je i posebno izvođenje u dnevnom terminu koje će biti besplatno za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.

Producenti predstave su Pozorište mladih Tuzle, Udruženje „Kulturno sklonište“ Doboj i Centar za dramski odgoj Mostar, dok su suorganizatori Bosanski kulturni centar TK, Udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla, Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla i Una Storia Studio.

Predstava „(Ne) dam ti se“ donosi priču o prvim, krhkim i sudbonosnim susretima jednog dječaka i jedne djevojčice – s roditeljima, bakama i djedovima, prijateljima i doktorima, ali prije svega o njihovom međusobnom susretu i emocijama koje se u tom trenutku rađaju.

„Iz pogleda se rađa zaljubljenost. A zaljubljenost – ta čudesna iskra – može biti najljepša melodija srca, ali i iskustvo koje, ako ostane neshvaćeno i nevođeno, prerasta u tišinu, strah i trajne ožiljke“, navodi se u opisu predstave.

Kroz priču se postavljaju i pitanja o razumijevanju emocija u mladosti.

„Jesu li dječak i djevojčica spremni da razumiju ono što osjećaju? Je li ih iko naučio kako se govori jezikom poštovanja? Znaju li razlikovati ljubav od zaljubljenosti, bliskost od posesivnosti, prijateljstvo od usamljenosti? Ko je odgovoran za davanje odgovora na ta pitanja?“

Radnju predstave pripovijedaju dvoje staraca koji, kroz humor i životno iskustvo, vode publiku kroz uspomene i podsjećaju koliko su riječi, pažnja i odgoj važni u oblikovanju budućnosti mladih.

Predstava je namijenjena širokoj publici – mladima koji tek otkrivaju emocije, roditeljima koji pokušavaju razumjeti njihova iskustva, ali i odraslima koji u sebi nose sjećanja na prve ljubavi.

„Posvećena je onima koji su zaljubljeni, onima koji su to nekada bili, onima koji još uvijek čekaju, kao i onima koji su ostali sami, ali nisu prestali vjerovati.“

Predstava nastaje u okviru projekta „Omladinska scena za ravnopravnost spolova i društvenu koheziju“, koji se provodi u sklopu projekta „Dijalog za budućnost 3 – DFF3“. Projekat realizuju UNDP, UNICEF i UNESCO u saradnji s Rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija, te u partnerstvu s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dok finansijsku podršku pruža Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Informacije i rezervacije mjesta moguće su na broj telefona 061 36 56 00. Organizatori su pozvali sve zainteresovane građane da prisustvuju premijeri i podrže mlade izvođače.