Mladi Tuzle ove sedmice obilježavaju 22 godine rada, a tim povodom bit će upriličena svečana proslava uz dodjelu priznanja i nagrada najaktivnijim članovima.

Događaj će biti održan u subotu, 21. marta 2026. godine, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, s početkom u 19.30 sati.

Organizatori su najavili večer ispunjenu druženjem, proglašenjem najaktivnijih članova, dodjelom nagrada, kao i prigodnim programom koji uključuje muziku, zabavu i zajedničko obilježavanje ovog značajnog jubileja.

Pozivnica je upućena članovima, roditeljima, partnerima, saradnicima i prijateljima, ali i svima koji prate rad ovog udruženja koje već više od dvije decenije djeluje na promociji dramskog odgoja i razvoja kulturne svijesti među djecom, mladima i odraslima.

Iz Mladih Tuzle poručuju da je preporučeni dress code za ovu godinu bijela boja, uz poziv svima da svojim prisustvom uveličaju proslavu.

Dodatne informacije dostupne su putem kontakt telefona i zvanične web stranice udruženja.