Besplatna projekcija filma „Yes Day“ za mlade u BKC-u Tuzla

Selma Jatić
Udruženje „Mladi Tuzle“ i Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla, u saradnji s Bosanskim kulturnim centrom TK, organizuju u petak, 12. decembra 2025. godine, besplatnu projekciju filma „Yes Day“.
Udruženje „Mladi Tuzle“ i Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla, u saradnji s Bosanskim kulturnim centrom TK, organizuju u petak, 12. decembra 2025. godine, besplatnu projekciju filma „Yes Day“.

Udruženje „Mladi Tuzle“ i Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla, u saradnji s Bosanskim kulturnim centrom TK, organizuju u petak, 12. decembra 2025. godine, besplatnu projekciju filma „Yes Day“. Projekcija počinje u 19:00 sati u prostorijama BKC-a, a film je preporučen za uzrast iznad 10 godina. Ovo je ujedno i posljednja besplatna projekcija u okviru Tuzlascope programa za ovu godinu.

Projekcija je dio dugogodišnjeg projekta „Filmski studio Mladih Tuzle – Tuzlascope“, koji se već desetu godinu realizuje s ciljem približavanja filmskih i fotografskih sadržaja djeci i mladima te podsticanja njihovog kreativnog izražavanja. Tokom oktobra, novembra i decembra, organizovano je nekoliko besplatnih filmskih prikazivanja za djecu, mlade i građane Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Ulaz je besplatan, ali je potrebna prethodna rezervacija mjesta pozivom ili Viber porukom na broj 061 36 56 00.

Nakon svake projekcije organizuju se kratki edukativni razgovori o temi filma, u saradnji s nastavnim osobljem Srednje „Savremeno–umjetničke škole“ Tuzla. Učenici ove škole pripremaju i prateće sadržaje – druženja, društvene i interaktivne igre, osvježenje, fotografisanje, karaoke i druge aktivnosti za mlade.

Organizatori pozivaju djecu i mlade da se pridruže i poslednje projekcije u 2025. godini provedu u Tuzlascope okruženju.

Partneri projekta su BKC TK, Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla, Pozorište mladih Tuzle i Una Storia Studio, uz podršku Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Koncert u BKC-u: Obilježavanje dana kada je sevdalinka uvrštena na UNESCO...

Tuzla i TK

Besplatna filmska projekcija za mlade u BKC-u: „A Monster Calls“ u...

Vijesti

Učenici Hemijske škole Tuzla treći na Festivalu filmskog stvaralaštva mladih

Kultura

Završen 1. Festival filmskog stvaralaštva mladih: Najboljim proglašeni filmovi iz Beograda...

Vijesti

Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025: Novi prostor za kreativnost i...

Tuzla i TK

Mali tuzlanski istraživači: Interaktivne radionice za najmlađe, osigurajte svoje mjesto

BiH

Upućen zahtjev Vladi FBiH za povećanje plata radnicima Porezne uprave

Istaknuto

Učenici medicinske škole pokrenuli peticiju protiv Vlade FBiH zbog onkoloških lijekova

BiH

Problemi sa avio letovima u BiH, zbog magle letovi preusmjereni na aerodrom Tuzla

BiH

Danas se otvara Wizz Air baza na aerodromu Tuzla, šta to znači za putnike?

Istaknuto

Magla, poledica i brojni radovi otežavaju saobraćaj širom Bosne i Hercegovine

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]