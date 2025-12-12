Besplatna projekcija filma „Yes Day“ za mlade u BKC-u Tuzla

Udruženje „Mladi Tuzle“ i Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla, u saradnji s Bosanskim kulturnim centrom TK, organizuju u petak, 12. decembra 2025. godine, besplatnu projekciju filma „Yes Day“. Projekcija počinje u 19:00 sati u prostorijama BKC-a, a film je preporučen za uzrast iznad 10 godina. Ovo je ujedno i posljednja besplatna projekcija u okviru Tuzlascope programa za ovu godinu.

Projekcija je dio dugogodišnjeg projekta „Filmski studio Mladih Tuzle – Tuzlascope“, koji se već desetu godinu realizuje s ciljem približavanja filmskih i fotografskih sadržaja djeci i mladima te podsticanja njihovog kreativnog izražavanja. Tokom oktobra, novembra i decembra, organizovano je nekoliko besplatnih filmskih prikazivanja za djecu, mlade i građane Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Ulaz je besplatan, ali je potrebna prethodna rezervacija mjesta pozivom ili Viber porukom na broj 061 36 56 00.

Nakon svake projekcije organizuju se kratki edukativni razgovori o temi filma, u saradnji s nastavnim osobljem Srednje „Savremeno–umjetničke škole“ Tuzla. Učenici ove škole pripremaju i prateće sadržaje – druženja, društvene i interaktivne igre, osvježenje, fotografisanje, karaoke i druge aktivnosti za mlade.

Organizatori pozivaju djecu i mlade da se pridruže i poslednje projekcije u 2025. godini provedu u Tuzlascope okruženju.

Partneri projekta su BKC TK, Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla, Pozorište mladih Tuzle i Una Storia Studio, uz podršku Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.