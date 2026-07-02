BiH poražena od SAD-a, završen historijski nastup Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.

Amerikanci su poveli u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je mrežu Zmajeva zatresao Folarin Balogun. Konačnih 2:0 postavio je Malik Tillman u 82. minuti preciznim pogotkom iz slobodnog udarca.

Bosna i Hercegovina je od 64. minute imala igrača više nakon što je Balogun isključen zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem. Uprkos brojčanoj prednosti, Zmajevi nisu uspjeli iskoristiti svoje prilike i vratiti se u utakmicu.

Iako je put na Mundijalu završen u šesnaestini finala, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je najveći uspjeh u svojoj historiji plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva i ostavila snažan utisak na najvećoj fudbalskoj sceni.