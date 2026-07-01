Engleska preokretom srušila DR Kongo, Kane heroj plasmana u osminu finala

Nogometaši Engleske uz mnogo muke i nakon preokreta izborili su plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, savladavši Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2:1.

Utakmica je počela iznenađujuće loše za Engleze, jer je afrička selekcija već u 7. minuti stigla do prednosti. Nakon brze kontre mrežu Engleske zatresao je Bryan Cipenga.

Gol za vodstvo DR Konga pogledajte ovdje.

Engleska je do kraja prvog poluvremena imala nekoliko dobrih prilika, ali su njeni igrači bili neprecizni, dok je golman DR Konga bio na visini zadatka. Na odmor se otišlo pri rezultatu 1:0 za Kongo.

U drugom poluvremenu Englezi su ipak uspjeli doći do preokreta, a ključnu ulogu ponovo je imao Harry Kane, najbolji strijelac u historiji engleske reprezentacije.

Izjednačenje je stiglo 15 minuta prije kraja utakmice, kada je Kane glavom pogodio nakon centaršuta Anthonyja Gordona.

Gol za 1:1 pogledajte ovdje.

Samo četiri minute prije isteka regularnog dijela Kane je postigao i drugi gol. Ovoga puta pogodio je sa vrha šesnaesterca i donio Engleskoj pobjedu vrijednu prolaska dalje.

Gol za 2:1 pogledajte ovdje.

Kane je ovim golovima stigao do 71. i 72. pogotka u sezoni, čime je dodatno učvrstio svoju kandidaturu za Zlatnu loptu.