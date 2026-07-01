Simpsonovi predvidjeli BiH? Viralna šala kruži pred meč sa SAD-om

Simpsonovi predvidjeli BiH nova je tvrdnja koja se širi društvenim mrežama pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Na dvije viralne slike prikazani su likovi iz popularne animirane serije u fudbalskom ambijentu, uz rezultate koji idu u korist Bosne i Hercegovine. Na jednoj slici Homer čita novine s naslovom da je SAD izgubio od Bosne i Hercegovine rezultatom 2:1, dok druga prikazuje Barta u dresu BiH, Homera u dresu SAD-a i rezultat 0:3 na semaforu.

Objave su brzo privukle pažnju navijača, posebno zato što se utakmica SAD – BiH igra u noći sa srijede na četvrtak, u 02:00 sata po našem vremenu. Ipak, iako su slike izazvale brojne reakcije i komentare, nema potvrde da se radi o stvarnim scenama iz epizode Simpsonovih.

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Simpsonovi predvidjeli BiH ili nova viralna montaža?

Simpsonovi su jedna od najpopularnijih animiranih serija svih vremena, a upravo zbog njihove dugovječnosti i velikog broja epizoda ne rijetko se dešava da se pojedine scene naknadno povezuju sa stvarnim događajima. Zbog toga se na društvenim mrežama često pojavljuju objave u kojima se tvrdi da su “Simpsonovi nešto predvidjeli”, bilo da je riječ o politici, sportu, tehnologiji ili velikim svjetskim događajima.

Popularnost serije dodatno doprinosi tome da se takve objave brzo šire, čak i kada nije potvrđeno da se radi o stvarnim scenama iz epizoda.

Upravo zbog toga se i tvrdnja Simpsonovi predvidjeli BiH uklopila u atmosferu pred utakmicu koju bh. javnost čeka s velikim nestrpljenjem.

Međutim, u ovom slučaju dostupni podaci ne potvrđuju da su Simpsonovi ikada prikazali utakmicu SAD-a i Bosne i Hercegovine, niti rezultat 0:3 ili 2:1 za Zmajeve.

Na slikama se mogu uočiti detalji koji upućuju na to da je riječ o naknadno napravljenom sadržaju. Tekst je direktno vezan za aktuelnu utakmicu, dresovi i grbovi izgledaju moderno, iako za takav kadar nema potvrde u poznatim pregledima epizoda.

To ne znači da slike nisu zanimljive za navijače. Naprotiv, one su postale dio atmosfere pred utakmicu i još jedan dokaz koliko se u BiH s nestrpljenjem čeka duel protiv domaćina Svjetskog prvenstva.

Najpoznatije fudbalske scene iz Simpsonovih ranije su se povezivale s utakmicama Meksika i Portugala, kao i sa epizodom u kojoj Homer učestvuje u priči vezanoj za Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Ipak, ti primjeri nemaju vezu s duelom SAD-a i Bosne i Hercegovine.

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