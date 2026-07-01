Zmajevi pokrenuli novu turističku promociju BiH

Turistička promocija BiH mogla bi dobiti dodatni zamah nakon uspjeha fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, smatraju u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.

Iz ove institucije ističu da veliki sportski rezultati ne donose samo radost navijačima, nego i snažnu međunarodnu vidljivost zemlji. Kada se reprezentacija nađe u fokusu svjetske javnosti, raste i interesovanje za zemlju iz koje dolazi, njene gradove, prirodne ljepote, kulturu i turističku ponudu.

U Turističkoj zajednici KS navode da sport ima posebnu snagu jer budi emocije i stvara pozitivnu sliku o državi. Upravo zbog toga očekuju da bi turistička promocija BiH u narednom periodu mogla biti vidljivija i na tržištima koja već pokazuju interes za dolazak u našu zemlju.

Bosna i Hercegovina posljednjih godina bilježi sve veće interesovanje stranih gostiju, a sportski uspjesi dodatno otvaraju prostor za promociju. Iz Turističke zajednice KS poručuju da se već primjećuje veća pažnja javnosti i digitalnih platformi, što je često prvi korak ka konkretnim dolascima turista.

Poseban interes očekuje se sa tržišta na kojima je Bosna i Hercegovina već prepoznata kao poželjna destinacija, među kojima su SAD, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija i skandinavske zemlje. Dodatni potencijal vidi se i na tržištima Bliskog istoka, odakle u BiH već dolazi značajan broj turista.

Uspjeh reprezentacije, smatraju u Turističkoj zajednici KS, može doprinijeti i otvaranju novih tržišta, jer globalni sportski događaji dopiru do publike širom svijeta. Na taj način turistička promocija BiH dobija priliku da kroz sport predstavi zemlju kao destinaciju vrijednu posjete.