Za žene u sigurnosnim institucijama BiH osigurano 270 hiljada KM

Za osnaživanje žena u sigurnosnim institucijama BiH osigurano je 270 hiljada KM kroz projekat koji bi trebao poboljšati uslove rada pripadnica i pripadnika Granične policije BiH i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, generalmajor Oružanih snaga BiH Mirsad Ahmić i zamjenik direktora Granične policije BiH Ensad Korman potpisali su u Sarajevu Partnerski sporazum u okviru projekta „Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH“.

Od ukupno 270.000 KM, polovina sredstava, odnosno 135.000 KM, namijenjena je Graničnoj policiji BiH za nabavku montažnih kontejnera koji će biti na raspolaganju policijskim službenicama i službenicima. Drugih 135.000 KM bit će usmjereno Ministarstvu odbrane BiH za nabavku opreme i modernizaciju kuhinjsko-trpezarijskog bloka na lokaciji „Travnik“.

Projekat provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, kao dio zajedničkog projekta UN Women, UNFPA i IOM-a u Bosni i Hercegovini. Finansiranje je osigurano iz Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Hurtić je poručio da se o ravnopravnosti ne može govoriti ukoliko žene koje rade odgovorne i zahtjevne poslove nemaju jednake i dostojanstvene uslove za rad. Naglasio je da ulaganje u zaposlene u sigurnosnom sektoru istovremeno znači ulaganje u sigurnost i institucije Bosne i Hercegovine.

Iz Oružanih snaga BiH također ističu da ravnopravno učešće žena predstavlja važan dio izgradnje modernih i profesionalnih sigurnosnih institucija, dok su iz Granične policije BiH naveli da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su trenutno najpotrebnija.

270.000 KM za osnaživanje žena u sigurnosnim institucijama BiH trebalo bi tako, osim podrške većem učešću žena u policijskim i vojnim strukturama, donijeti i konkretno poboljšanje uslova u kojima svakodnevno rade pripadnici sigurnosnih institucija. Projekat je usmjeren i na jačanje institucionalne saradnje, ravnopravnosti i profesionalnog angažmana žena u sektoru sigurnosti.