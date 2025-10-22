U Sarajevu je u utorak svečano otvoren 100 EXPO – Međunarodni sajam privrede i konferencija, u okviru projekta “100 najvećih u BiH i regionu”. Taj događaj koji se održava 38. put, prerastao je u jednu od najznačajnijih poslovnih platformi u zemlji.

Organizatori su Poslovne novine i Vanjskotrgovinska komora BiH, uz visoko pokroviteljstvo člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, te podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH, predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. – Ove godine projekt je dobio dodatnu vrijednost kroz organizaciju sajma 100 EXPO, koji je u pravom smislu međunarodni, sa izlagačima iz Srbije, Njemačke i Indije – izjavila je Alena Ahmetspahić Fočo, direktorica projekta u Poslovnim novinama.

Zemlja partner sajma je Srbija, s kojom BiH ostvaruje najveću robnu razmjenu, a izvoz bilježi konstantan rast.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić istakao je da je cilj sajma da postane mjesto susreta, razmjene ideja i poslovnog povezivanja privrednika iz regiona i šire.

– Naš izvoz 73 posto ide u EU, što pokazuje koliko je to tržište važno za nas. Zajedno sa Srbijom i regionom možemo ostvariti rast izvoza, produktivnosti i zapošljavanja – dodao je Egrlić.

Na konferenciji će biti govora o aktuelnim temama iz svijeta biznisa – od investicija u BiH, preko diplomatske ekonomije, do ESG standarda i održivog poslovanja. U večernjim satima planirano je gala veče i svečano proglašenje najuspješnijih kompanija u kategorijama prihoda, dobiti, izvoza i broja zaposlenih. Posebno priznanje “Vizija 100” dodijeljuje se pojedincima, institucijama i kompanijama koje su svojim projektima doprinijele ne samo poslovnom, već i društveno odgovornom razvoju.

Na nacionalnom štandu Srbije, kako je istakao predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, predstavljeno je 16 kompanija, a pored toga na posebnim štandovima su i velike logističke firme.

– Svi se dobro znamo i poslujemo u ovom regionu jako dobro. Ovakvi sajmovi su prilika da to povjerenje pretočimo u konkretne poslovne rezultate. Nemamo vremena, došli smo do toga da moramo da razmišljamo hoćemo li opstati ili nestati kao privrede – poručio je Čadež, naglašavajući da se nalazimo usred geopolitičkih previranja, pomjeranja dobavljačkih lanaca i tehnološke revolucije bez presedana.

Čadež je apelovao na političke lidere regiona da počnu govoriti jednim glasom, bez obzira na nacionalne razlike. Posebno je upozorio na izazove koje donose CBAM takse, promjene u carinskim stopama EU prema trećim zemljama, kao i na potrebu da se region pripremi za digitalnu transformaciju i zelenu ekonomiju.

Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara u svom obraćanju istakla je važnost ovakvih događaja za ekonomski razvoj zemlje i regiona.

– Drago mi je što sam ponovo na otvaranju ‘100 najvećih’, ovog puta uz dodatnu vrijednost, prekrasan sajam. Čestitam organizatorima iz Poslovnih novina na podizanju ljestvice još više – kazala je Bradara.

Dodala je da brojni sajmovi, konferencije i okrugli stolovi koji se ovih dana održavaju u BiH vraćaju fokus na ključne teme – gospodarstvo, dijalog i saradnju, umjesto na beskrajne političke rasprave.

– Sajmovi povezuju ljude i regiju. Bosna i Hercegovina treba biti zemlja koja povezuje jugoistočnu Evropu sa ostatkom kontinenta – dodala je Bradara.

Savjetnica za ekonomska pitanja člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, Hatidža Jahić navela je da im je čast podržati ovaj projekt drugu godinu zaredom, naglašavajući međunarodni karakter ovog sajma.

-Bosna i Hercegovina ima konkurentske prednosti za privlačenje stranih ulaganja, ali je ključno da se ta konkurentnost održava kroz implementaciju ESG principa i održivo poslovanje – istakla je Jahić.

Savjetnik u kabinetu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Dino Selimović naglasio je da je ekonomska diplomatija jedan od prioriteta Ministarstva.

– Internacionalizacija poslovanja domaćih preduzeća, otvaranje novih tržišta i privlačenje investicija su ključni zadaci. Ponosni smo što u Sarajevu na sajmu ‘100 EXPO’ sa zemljom partnerom Republikom Srbijom imamo priliku povezivati domaće, regionalne i međunarodne privrednike i da potičemo ekonomski rast i razvoj BiH, ali i regiona – rekao je Selimović.

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) Marko Kubatlija rekao je da je ova agencija partner u organizaciji sajma, te da će predstaviti bh. tržište potencijalnim investitorima iz regiona i šire.

– FIPA je u potpunosti podržala ovaj projekt i smatramo da je izuzetno važan za BiH jer donosi dodatnu promociju što je ključno za privlačenje investitora – rekao je Kubatlija.

Govoreći o investicijama, on je naveo da je u 2025. godini zabilježen pad direktnih stranih ulaganja u odnosu na prethodnu godinu, ali da je BiH i dalje među vodećim zemljama po prilivu investicija u regionu.

Sekretar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Jozo Bejić govorio je o strateškim ciljevima razvoja malog gospodarstva, fokusiranim na inovacije, digitalizaciju i zelenu ekonomiju.

– Ministarstvo će na ovom skupu kroz svoje strateške dokumente prezentirati sve politike kroz kratkoročne i srednjoročne planove razvoja, te dostignuća i šta je uradilo u prethodnom periodu posebno od 2023. do 2025. gdje je došlo do značajnog iskoraka u poboljšanju finansiranja sektora malog poduzetništva – rekao je Bejić te naglasio značaj provođenja Reformske agende za poboljšanje investicija i konkurentnosti.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk govorio je o strateškim projektima koji će dodatno ojačati poslovnu infrastrukturu glavnog grada.

– Radimo na jednom najvećem poslovno-industrijskom kompleksu i trenutno se radi projektna dokumentacija. Donesen je i Zakon o javno-privatnom partnerstvu, a u saradnji s Ekonomskim fakultetom izrađujemo katalog potencijalnih projekata za domaće i strane investitore – rekao je Uk.