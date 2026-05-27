Novi Zakon o radu: Evo šta bi radnici mogli dobiti?

Novi Zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine mogao bi donijeti značajne promjene za radnike, posebno u privatnom sektoru, a među najvažnijim novinama su preciznije uređivanje toplog obroka, prava na prevoz, zaštita kod otkaza i veća sigurnost zaposlenja kroz ugovore na neodređeno vrijeme.

Prema informacijama koje je iznio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delićza portal Fokus.ba, novi zakon je još u fazi nacrta, ali bi trebao unaprijediti položaj zaposlenih i istovremeno uskladiti radno zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije.

U javnosti su se posljednjih dana pojavile informacije da bi novi zakon mogao donijeti kraće otkazne rokove i ukidanje toplog obroka, međutim iz Ministarstva tvrde da to nije tačno. Naprotiv, novi zakon prvi put detaljno definiše institute poput naknade za ishranu, prevoz, minuli rad i druge dodatke na plaću.

Kako navodi ministar Delić, važeći zakon iz 2016. godine zapravo ni ne prepoznaje posebno topli obrok i druge naknade, dok bi novi propis ta prava jasno regulisao.

Kada je riječ o otkazima, otkazni rokovi ostaju na postojećem nivou, ali bi novi zakon dodatno uredio pravo na otpremninu, zavisno od dužine rada kod poslodavca. Također se uvodi sistem mentorstva tokom probnog rada i objektivno ocjenjivanje zaposlenika kroz unaprijed definisane kriterije.

Jedna od važnijih promjena odnosi se na ugovore o radu. Novi Zakon o radu predviđa da ugovori na neodređeno vrijeme postanu standard, dok bi ugovori na određeno mogli biti korišteni samo u jasno definisanim slučajevima, poput zamjene odsutnog radnika, rada na projektima ili privremenog povećanja obima posla.

Predviđeno je i uvođenje instituta sezonskog rada, što bi omogućilo zaključivanje ugovora do devet mjeseci godišnje u oblastima poput turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede.

Nacrt zakona donosi i novine kada su u pitanju kolektivni ugovori, pa bi opći kolektivni ugovori ubuduće mogli važiti neodređeno vrijeme, za razliku od sadašnjeg rješenja koje ih ograničava na tri godine.

Posebna pažnja posvećena je i pravima roditelja, godišnjim odmorima, plaćenom odsustvu, ali i radu u digitalnom okruženju. Novi zakon po prvi put pokušava urediti rad putem digitalnih platformi kako bi i ti radnici bili zakonski prepoznati i zaštićeni.

Iz Ministarstva navode i da će biti pojačan inspekcijski nadzor, kao i kaznene odredbe, posebno u segmentima koji su do sada omogućavali rad u sivoj zoni.