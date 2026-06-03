Udruženje poslodavaca u FBiH traži tematsku sjednicu o Zakonu o radu

Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u FBiH, održanoj u Gračanici, razmatrane su aktivnosti koje se odnose na radno-pravno zakonodavstvo, zdravstveno osiguranje, kolektivne ugovore i poslovno okruženje u Federaciji BiH.

Upravni odbor dao je podršku aktivnostima na izmjeni pravilnika koji se odnosi na postupak i kriterije za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika. Iz Udruženja navode da bi se ovim pravilnikom trebala značajno smanjiti zloupotreba bolovanja.

Ipak, kako ističu, fokus ostaje i na izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, jer postojeći zakon, prema stavu poslodavaca, ne nudi adekvatna rješenja ni za jednog od socijalnih partnera.

Na sjednici je razmatran i status aktivnosti u vezi s izradom novog Zakona o radu u Federaciji BiH. Iz Udruženja poslodavaca u FBiH navode da su tokom dosadašnjeg procesa dostavili obrazložene primjedbe na predloženi tekst zakona, ukazujući na odredbe koje bi, prema njihovom mišljenju, mogle imati negativne posljedice po poslovanje i konkurentnost domaće privrede.

Zbog toga će, kako je najavljeno, Udruženje poslodavaca u FBiH zatražiti održavanje tematske sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća o Zakonu o radu i radno-pravnom zakonodavstvu.

Na sjednici je osnovana i Grupacija poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT pri Udruženju poslodavaca u FBiH, a za predsjednicu Grupacije imenovana je Nadina Gradaščević iz Asocijacije biznis servis lidera.

Iz Udruženja navode da ovaj sektor u Bosni i Hercegovini zapošljava više od 14.000 radnika u više od stotinu kompanija sa deset i više zaposlenih, te bilježi kontinuiran rast broja zaposlenih i poslovnih aktivnosti.

Formiranjem ove grupacije, kako je istaknuto, želi se dodatno ojačati zastupanje interesa kompanija iz sektora poslovnih servisa i IT-a, unaprijediti regulatorno i poslovno okruženje, te podržati digitalna transformacija, inovacije i razvoj novih tehnologija