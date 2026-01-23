Stiže novi Zakon o radu, evo šta donosi

Stiže novi Zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike već je Vladi FBiH uputilo prednacrt ovog važnog propisa, koji bi nakon razmatranja trebao ići dalje u parlamentarnu proceduru. Novi Zakon o radu rezultat je gotovo dvije godine rada, razgovora sa socijalnim partnerima i javnih konsultacija, u kojima su učestvovali kantoni, nadležne institucije i međunarodni partneri.

Kako je pojašnjeno iz Ministarstva, novi Zakon o radu u potpunosti je usklađen s evropskim direktivama i konvencijama, a izrađen je uz podršku Međunarodne organizacije rada, Evropske komisije i UN Women. Cilj je da se istovremeno unaprijedi položaj radnika, poveća pravna sigurnost i omogući predvidivije poslovanje poslodavaca.

Jedna od najvažnijih promjena koje donosi novi Zakon o radu jeste to da rad na neodređeno vrijeme postaje pravilo, čime se želi smanjiti dugotrajna nesigurnost radnika koji godinama rade na određeno. Uz to, detaljnije se uređuju ugovori o radu, vođenje evidencija, disciplinski postupci, zaštita sindikalnih povjerenika i inspekcijski nadzor. Prema riječima federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića, ovim rješenjima jača se sigurnost zaposlenja i ukupni položaj radnika.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti žena, porodice, roditelja i djece. Zakon proširuje prava porodilja, očeva, usvojitelja, staratelja i hranitelja, omogućava fleksibilnije korištenje roditeljskog odsustva i precizira rad s polovinom punog radnog vremena. Po prvi put uvode se i posebne kaznene odredbe za diskriminaciju po osnovu trudnoće, spola i roditeljstva, uključujući zabranu uslovljavanja zapošljavanja testom trudnoće i uskraćivanja prava tokom trudnoće i roditeljskog odsustva.

Značajna novina odnosi se i na godišnji odmor, jer se ukida dosadašnje ograničenje njegovog trajanja. Time se, kako navode iz Ministarstva, ispravljaju dugogodišnje nepravde prema pojedinim sektorima, poput obrazovanja, zdravstva i rudarstva, a trajanje godišnjeg odmora ubuduće će se šire vezivati za kolektivne ugovore i posebne propise.

Novi Zakon o radu donosi i niz promjena važnih za poslodavce. Uvodi se jasnije uređenje sezonskog rada, rada na daljinu, rada na izdvojenom radnom mjestu, rada u vanrednim situacijama, kao i rada putem digitalnih radnih platformi. Posebno se normira i rad agencija za privremeno zapošljavanje, oblast koja u praksi već postoji, ali do sada nije bila dovoljno jasno uređena.

Zakon detaljnije razrađuje i pitanje plaće i dodataka na plaću, uključujući prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom i rad u dane kada zaposlenik nije bio dužan raditi, uz mogućnost da se kroz kolektivne ugovore i pravilnike osiguraju dodatna prava radnicima. Radno vrijeme ostaje 40 sati sedmično, a pauza se planira u okviru plaćenog radnog vremena, uz mogućnost prilagođavanja specifičnostima pojedinih djelatnosti.

Po prvi put se detaljno uređuje i rad Ekonomsko socijalnog vijeća Federacije BiH i kantona, čime se jača institucionalni okvir socijalnog dijaloga, što je i jedan od važnih uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poručuju da novi Zakon o radu ne predstavlja rješenje koje ide isključivo u korist jedne strane, već pokušaj da se uspostavi ravnoteža između zaštite prava radnika i potrebe za stabilnim i konkurentnim poslovnim okruženjem u Federaciji BiH.