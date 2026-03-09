Poslodavci traže hitno usvajanje finansijskih i radnih zakona

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH pozvalo je zastupnike i delegate Parlamenta FBiH da na predstojećim sjednicama podrže i usvoje set finansijskih i zakona iz oblasti rada i zapošljavanja, ocjenjujući ih ključnim za reforme i razvoj privrede.

Na dnevnom redu Zastupničkog doma 11. i 12. marta nalaze se prijedlozi zakona koji se odnose na bankarstvo, platne usluge, elektronski novac, mikrokreditni sektor, zaštitu korisnika finansijskih usluga i račune za plaćanje. Predloženi su po hitnom postupku, a iz Udruženja poslodavaca ističu da bi njihovo usvajanje doprinijelo modernizaciji finansijskog sistema, većoj sigurnosti i transparentnosti platnog prometa te ubrzanju digitalizacije i usklađivanju s praksama Evropske unije.

Poseban značaj ovih zakona, navode, ogleda se u činjenici da predstavljaju jedan od preduslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom evropskom platnom području (SEPA). To bi omogućilo brže, jednostavnije i jeftinije prekogranične transakcije s državama EU, smanjilo troškove međunarodnih plaćanja i povećalo konkurentnost domaćih kompanija na evropskom tržištu.

Istovremeno, usvajanje ovih reformi, kako navode, doprinijelo bi jačanju povjerenja međunarodnih finansijskih institucija i smanjenju rizika da Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu Moneyvala, što bi moglo imati ozbiljne posljedice po vanjskotrgovinsko poslovanje domaćih kompanija.

Na sjednici će se razmatrati i izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca te novi Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Poslodavci ističu da su ove izmjene važne u trenutku kada se privreda suočava s nedostatkom radne snage.

Predložena rješenja, kako navode, trebala bi unaprijediti sistem posredovanja u zapošljavanju, razdvojiti evidencije aktivnih tražilaca posla od osoba koje su na biroima zbog zdravstvenog i socijalnog osiguranja, smanjiti sivo tržište rada te omogućiti transparentno zapošljavanje stranih radnika kada domaće tržište nema dovoljno radne snage.

Iz Udruženja poslodavaca podsjećaju da već duže vrijeme ukazuju na potrebu sistemskih reformi u finansijskom sektoru i na tržištu rada. Smatraju da bi usvajanje ovih zakona doprinijelo stabilnijem poslovnom okruženju, jačanju privrede i ubrzanju evropskih integracija, dok bi odgađanje njihovog donošenja moglo usporiti razvoj tržišta rada i dodatno podstaći odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine.

Naglašavaju i da su predloženi zakoni usaglašeni sa socijalnim partnerima te pozivaju zastupnike i delegate da ih podrže u interesu razvoja Federacije BiH, poslovne zajednice i standarda građana.