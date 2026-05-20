UPFBiH: Ubrzati integraciju BiH u međunarodne finansijske sisteme

UPFBiH – Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine) apelovalo je na ubrzanje procesa uključivanja Bosne i Hercegovine u međunarodne finansijske mehanizme, upozoravajući na rizik od uvrštavanja zemlje na sive liste međunarodnih institucija.

Kako je saopćeno, ovaj apel dolazi nakon što je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio set zakona iz oblasti finansijskog poslovanja, uključujući izmjene i dopune zakona o bankama, elektronskom novcu, platnim uslugama, mikrokreditnim organizacijama, računima za plaćanje te zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Iz UPFBiH navode da predstavlja važan iskorak u pravcu modernizacije finansijskog sistema i olakšavanja poslovanja kompanija, posebno u prekograničnom platnom prometu.

Posebno se ističe značaj uključivanja BiH u SEPA sistem plaćanja u eurima, kao i izbjegavanje mogućeg stavljanja na sivu listu Moneyvala, što bi, kako upozoravaju, moglo imati ozbiljne posljedice po privredu, finansijski sektor i investicijsku klimu u zemlji.

U saopćenju se navodi da bi eventualno uvrštavanje na sivu listu dovelo do sporijih međunarodnih transakcija, viših troškova poslovanja, otežanog pristupa finansiranju i smanjenog interesa stranih investitora, ali i otežalo poslovanje bh. dijaspore.

UPFBiH je pozdravilo dosadašnje aktivnosti institucija na usklađivanju zakonodavstva sa međunarodnim standardima, ali je istaknuto da je potrebna potpuna institucionalna koordinacija kako bi se izbjegle posljedice po privredu i građane Bosne i Hercegovine.