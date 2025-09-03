Nihad Imširović novi predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu za novog predsjednika Udruženja izabran je Nihad Imširović.

Imširović je obavljao rukovodeće funkcije u nekim od najvećih kompanija u BiH, uključujući Konzum, Klas, Zvijezdu, Sarajevsku pivaru i druge.

Istakao je da će u fokusu njegovog mandata biti nastavak i intenziviranje ključnih reformskih procesa, a prioriteti uključuju smanjenje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, liberalizaciju tržišta rada, te reformu zdravstvenog osiguranja s ciljem rasterećenja privrede.

Imširović je naglasio da moraju raditi na stvaranju stabilnijeg poslovnog ambijenta, smanjenju sive ekonomije, većem stepenu zaštite domaćeg tržišta, jačanju konkurentnosti domaće privrede u cilju smanjenja prevelike ovisnosti o uvozu, te privlačenju domaćih i stranih investicija.

– Udruženje je u prošlosti radilo veoma vidljiv posao na jačanju poslovnog ambijenta, predstavilo se kao reprezentativan partner u komunikaciji sa vlastima i sindikatima na svim nivoima u BiH, posebno na nivou FBiH i moj je zadatak da to partnerstvo jačam i učinim još efektivnijim – rekao je Imširović.

Na sjednici su za potpredsjednike Udruženja izabrani Mujo Hasić iz Gračanice, vlasnik kompanije Variplast, i Bariša Šušnjar iz kompanije Binvest d.o.o. Posušje.