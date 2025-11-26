Pred Parlamentom FBiH dva važna zakona o zapošljavanju

Arnela Šiljković - Bojić
Poznato ko su najbolji poslodavci u FBiH/ Poziv poslodavcima
Foto: Pexels/ Najbolji poslodavci

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine naglasilo je važnost upućivanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Riječ je o propisima koje poslodavci smatraju ključnim u okviru pokrenutih reformi radno-pravnog zakonodavstva u FBiH.

Iz Udruženja podsjećaju da ovi zakoni predstavljaju reformske iskorake koje su godinama zagovarali, posebno u dijelu uređenja sistema posredovanja u zapošljavanju i razdvajanja evidencija nezaposlenih na aktivne i neaktivne tražioce posla. Kroz javne rasprave, radne grupe i socijalni dijalog, Udruženje poslodavaca kontinuirano je isticalo potrebu modernizacije i profesionalizacije službi za zapošljavanje, kvalitetnih i ažurnih evidencija, te efikasnijeg usmjeravanja budžetskih sredstava na aktivne mjere zapošljavanja.

Prema navodima Udruženja, njihove najvažnije sugestije od unapređenja sistema posredovanja do veće uključenosti poslodavaca u pripremu i realizaciju programa zapošljavanja uvrštene su u konačne tekstove prijedloga zakona. Time je, kako navode, stvoren okvir za transparentnije i funkcionalnije politike zapošljavanja u Federaciji BiH.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o zapošljavanju stranaca, iz Udruženja ističu da su ih pokrenuli s ciljem otklanjanja sporih i neefikasnih procedura, uz usklađivanje s međunarodnim propisima i realnim potrebama tržišta rada. Usvajanje predloženih rješenja, smatraju, omogućilo bi brže i jednostavnije angažiranje stranih radnika, posebno u sektorima u kojima domaće radne snage nedostaje.

Udruženje poslodavaca pozdravlja činjenicu da su predložene izmjene usklađene s inicijativama privrednika, te poručuje da predstavljaju značajan korak ka transparentnijem i efikasnijem tržištu rada u Federaciji BiH. Također, izražena je podrška naporima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u izradi ova dva zakonska rješenja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nihad Imširović novi predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH

Istaknuto

Poslovna situacija u BiH ugrožena: Poslodavci pozivaju vlasti na smirivanje napetosti

Tuzla i TK

Udruženje poslodavaca u FBiH pozdravlja odluku Gradskog vijeća Živinice o ukidanju...

Istaknuto

Udruženje poslodavaca u FBiH podržava početak fiskalne reforme

Istaknuto

Udruženje poslodavaca u FBiH: Odluka o minimalnoj plati bez reformskih zakona...

Vijesti

Poslodavci podržavaju uredbu Vlade i traže nove fiskalne propise

Tuzla i TK

Led u Tuzli oživio grad: Hiljade posjetilaca na otvaranju klizališta

Vijesti

Oružane snage BiH obilježile dvadesetu godišnjicu

Tuzla i TK

Kantonalni sud Tuzla donio presudu u slučaju “Hotel Tuzla”

BiH

Helez odbio dati saglasnost za slijetanje mađarskog vojnog aviona u Banjoj Luci

BiH

Počinje isplata jednokratne novčane pomoći radnicima u BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]