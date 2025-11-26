Pred Parlamentom FBiH dva važna zakona o zapošljavanju

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine naglasilo je važnost upućivanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Riječ je o propisima koje poslodavci smatraju ključnim u okviru pokrenutih reformi radno-pravnog zakonodavstva u FBiH.

Iz Udruženja podsjećaju da ovi zakoni predstavljaju reformske iskorake koje su godinama zagovarali, posebno u dijelu uređenja sistema posredovanja u zapošljavanju i razdvajanja evidencija nezaposlenih na aktivne i neaktivne tražioce posla. Kroz javne rasprave, radne grupe i socijalni dijalog, Udruženje poslodavaca kontinuirano je isticalo potrebu modernizacije i profesionalizacije službi za zapošljavanje, kvalitetnih i ažurnih evidencija, te efikasnijeg usmjeravanja budžetskih sredstava na aktivne mjere zapošljavanja.

Prema navodima Udruženja, njihove najvažnije sugestije od unapređenja sistema posredovanja do veće uključenosti poslodavaca u pripremu i realizaciju programa zapošljavanja uvrštene su u konačne tekstove prijedloga zakona. Time je, kako navode, stvoren okvir za transparentnije i funkcionalnije politike zapošljavanja u Federaciji BiH.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o zapošljavanju stranaca, iz Udruženja ističu da su ih pokrenuli s ciljem otklanjanja sporih i neefikasnih procedura, uz usklađivanje s međunarodnim propisima i realnim potrebama tržišta rada. Usvajanje predloženih rješenja, smatraju, omogućilo bi brže i jednostavnije angažiranje stranih radnika, posebno u sektorima u kojima domaće radne snage nedostaje.

Udruženje poslodavaca pozdravlja činjenicu da su predložene izmjene usklađene s inicijativama privrednika, te poručuje da predstavljaju značajan korak ka transparentnijem i efikasnijem tržištu rada u Federaciji BiH. Također, izražena je podrška naporima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u izradi ova dva zakonska rješenja.