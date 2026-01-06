Pristupanje SEPA-i ključno za privredu BiH: Poslodavci traže ubrzanje procesa

Albina Vicković
Pristupanje SEPA-i
Foto: Pexels

Pristupanje SEPA-i predstavlja jednu od najvažnijih ekonomskih tema za Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, koje je dalo punu podršku svim dosadašnjim i tekućim aktivnostima u vezi s uključenjem naše zemlje u Jedinstveno područje plaćanja u eurima. Kako ističu, riječ je o procesu koji ima direktan utjecaj na konkurentnost bh. privrede, ali i na troškove s kojima se svakodnevno suočavaju građani.

Iz Udruženja navode da su troškovi prekograničnih novčanih transakcija u Bosni i Hercegovini i dalje znatno viši u odnosu na zemlje koje su već dio SEPA sistema. Takva praksa, upozoravaju, dodatno opterećuje poslovanje kompanija koje sarađuju s inostranstvom, ali i građane koji primaju ili šalju novac iz zemalja Evropske unije.

Pristupanje SEPA-i kao razvojna šansa za privredu i građane

Prema informacijama koje je ranije iznijela guvernerka Centralna banka Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović, predaplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u SEPA-i završena je i 12. decembra 2025. godine o tome su obaviještene nadležne institucije Evropske unije. Kako je pojašnjeno, tačan datum podnošenja konačne aplikacije zavisi isključivo od usvajanja potrebne regulative na entitetskom nivou, koja u ovom trenutku još uvijek nije kompletirana.

U Udruženju poslodavaca upozoravaju da svako dalje odgađanje ovog procesa ima negativne posljedice po domaću ekonomiju. Visoke bankarske naknade za međunarodne transfere, sporije izvršavanje plaćanja i dodatni administrativni troškovi direktno utiču na konkurentnost bh. firmi, posebno onih koje posluju na inostranom tržištu.

Zašto je važno ubrzati pristupanje SEPA-i u BiH

Pristupanjem SEPA-i, Bosna i Hercegovina bi dobila jednake uslove za domaće i međunarodne transakcije, uz znatno niže troškove i brže izvršavanje plaćanja. Takav sistem, smatraju poslodavci, doprinio bi smanjenju poslovnih troškova, jačanju finansijske stabilnosti i povećanju atraktivnosti domaćeg tržišta za strane investitore.

Iz Udruženja poslodavaca u FBiH poručuju da se pristupanje SEPA-i ne smije posmatrati kao tehničko ili administrativno pitanje, već kao strateški ekonomski korak. Usvajanje potrebne regulative na entitetskom nivou, naglašavaju, otvorilo bi prostor za bržu integraciju Bosne i Hercegovine u ekonomske tokove Evropske unije, smanjilo bi oslanjanje na neformalne kanale plaćanja i donijelo dugoročne koristi kako privredi, tako i građanima.

