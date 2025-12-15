Centralna banka BiH pojasnila kako mijenjati povučene novčanice nakon 31. decembra

Centralna banka BiH pojasnila je kako mijenjati povučene novčanice nakon 31. decembra, navodeći tačne rokove, lokacije i uslove pod kojima građani i pravna lica mogu izvršiti zamjenu novčanica konvertibilne marke koje su povučene iz opticaja.

Centralna banka Bosne i Hercegovine podsjetila je da su novčanice konvertibilne marke u apoenima od 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM, koje su u opticaj puštane u periodu od 1998. do 2009. godine, prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine. Iako se tim novčanicama više ne može plaćati, njihova zamjena i dalje je moguća, ali uz definisane rokove i procedure.

Do kraja 2025. godine, zaključno sa 31. decembrom, zamjena povučenih novčanica obavlja se u svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini. Iz Centralne banke naglašavaju da je mreža poslovnica banaka široko dostupna, zbog čega se građanima i pravnim licima preporučuje da zamjenu obave u tom periodu, kako bi izbjegli dodatne procedure koje slijede nakon isteka ove godine.

Od 1. januara 2026. godine, pa sve do 31. decembra 2035. godine, zamjenu povučenih novčanica obavljat će isključivo Centralna banka Bosne i Hercegovine, u skladu s Odlukom o načinu postupanja u procesu zamjene vanopticajnih KM novčanica, objavljenoj u Službenom glasniku BiH broj 73 iz 2025. godine. Zamjena će se vršiti svakim radnim danom u terminu od 10 do 14 sati, i to na dvije lokacije, u Sarajevu u ulici Maršala Tita 25 u Odjeljenju trezora Centralnog ureda, te u Banjoj Luci u ulici Vidovdanska 19 u Odjeljenju za trezorske poslove Glavne banke Republike Srpske.

Zahtjev za zamjenu može podnijeti svako fizičko ili pravno lice koje posjeduje povučene KM novčanice, pod uslovom da su novčanice cijele, autentične i bez vidljivih znakova oštećenja ili obojenja. Centralna banka će zamjenjivati isključivo takve novčanice, nakon provjere njihove ispravnosti.

Postupak zamjene zavisi od ukupne vrijednosti novčanica koje se predaju. Kod iznosa manjeg od 5.000 KM, podnosilac zahtjeva dužan je samo dokazati svoj identitet uvidom u važeći identifikacijski dokument. Za iznose od 5.000 KM ili veće, neophodno je popuniti poseban zahtjev za zamjenu vanopticajnih KM novčanica, obrazac 1 Z, koji će biti dostupan na internet stranici Centralne banke ili direktno na lokaciji gdje se vrši zamjena.

U slučajevima kada se predaje iznos od 20.000 KM ili više, uz popunjeni obrazac obavezna je i najava dolaska najmanje 48 sati ranije, putem službenih e mail adresa Centralne banke, zavisno od toga da li se zamjena obavlja u Sarajevu ili Banjoj Luci.

Centralna banka u postupku zamjene prikuplja podatke o podnosiocu zahtjeva u skladu sa važećom odlukom, a zamjena se u pravilu obavlja isti dan. Izuzetak su iznosi od 20.000 KM ili veći, kao i slučajevi u kojima je potrebno dodatno utvrditi ispunjenost uslova za zamjenu. U takvim situacijama, Centralna banka može zadržati novčanice i u roku od 60 dana provjeriti njihovu autentičnost i vjerodostojnost podataka o porijeklu gotovog novca.

Zamjena će biti izvršena samo ako se utvrdi da su novčanice autentične i ako podnosilac zahtjeva dostavi potpune podatke, te učini vjerovatnim navode o porijeklu novca. Nakon završene zamjene, podnosiocu se izdaje potvrda o isplati, koja služi isključivo kao dokaz da je zamjena izvršena i ne može se koristiti kao dokaz o porijeklu sredstava.

Detaljne informacije o novčanicama koje su povučene iz opticaja dostupne su na zvaničnoj web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine, dok se dodatni upiti mogu uputiti putem e mail adrese [email protected] ili na kontakt telefone 033 278 265 i 033 278 212.