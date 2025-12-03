Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je postala članica Euro Area Business Cycle Network (EABCN). Mreža trenutno broji dvadeset i pet članica i predstavlja forum za bolje razumijevanje poslovnog ciklusa eurozone, kroz jačanje veza u oblasti primijenjenih ekonomskih istraživanja između centralnih banaka, akademske zajednice i drugih institucija kreatora politika.

Predstavnica CBBiH u Upravljačkom odboru EABCN, vodeća ekonomistica Belma Čolaković prisustvovala je redovnoj godišnjoj sjednici odbora, održanoj krajem novembra ove godine.

EABCN je zvanično počela s radom 2002. godine i organizuje neke od najznačajnijih konferencija i trening škola u ekonomskim kalendaru. Teme konferencija i edukacija se dizajniraju oko potreba i prijedloga članica, i predstavljaju iskorak u odnosu na redovne konferencije institucija članica, u smislu da su više empirijski orijentisane, iako su snažno utemeljene ne ekonomskoj teoriji. Za istraživače institucija članica (isključivo centralne banke i supranacionalne institucije od posebnog značaja za eurozonu) prisustvo svim treninzima je besplatno, u ograničenom broju za prisustvo uživo, i neograničeno za online prisustvo.

Jedna od posebnih aktivnosti EABCN je i datiranje poslovnog ciklusa eurozone u cjelini, na uporediv način na koji to radi NBER za ekonomiju SAD-a, što je od velikog analitičkog i značaja za formuliranje politika u regionu kojem je eurozona prvi susjed. Odbor za datiranje poslovnog ciklusa eurozone je osnovan 2003. godine, od Centre for Economic Policy Research (CEPR), na inicijativu jedne od najuticajnijih ekonomista današnjice u oblasti predviđanja, analize poslovnog ciklusa i monetarne politike Lucrezije Reichlin. Ona se smatra pionirom brzih procjena u ekonomiji, a današnji ekonometrijski modeli koje koriste centralne banke, uključujući i CBBiH, za brze procjene se uveliko oslanjanju na njen i rad njenih saradnika.

– Zahvalni smo članovima Naučnog odbora, posebno profesoru Refetu S. Gürkaynaku, na prijedlogu da pristupimo EABCN, i svim članicama na toploj dobrodošlici. Radujemo se učešću u planiranim aktivnostima i razmjeni informacija i iskustava, koje će dodatno ojačati naše analitičke kapacitete, kako u oblasti primijenjenih istraživanja, tako i u segmentu makroekonomskih projekcija. Sa svoje strane, vjerujemo kako će aktivnosti CBBiH doprinositi boljem razumijevanju efekata promjena u poslovnom ciklusu eurozone na zemlje kandidate za članstvo u EU – saopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH.