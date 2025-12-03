Centralna banka BiH se pridružila članicama važne europske mreže

Nedžida Sprečaković
Centralna banka BiH
Foto: Zgrada Centralne banke BiH u Sarajevu

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je postala članica Euro Area Business Cycle Network (EABCN). Mreža trenutno broji dvadeset i pet članica i predstavlja forum za bolje razumijevanje poslovnog ciklusa eurozone, kroz jačanje veza u oblasti primijenjenih ekonomskih istraživanja između centralnih banaka, akademske zajednice i drugih institucija kreatora politika.

Predstavnica CBBiH u Upravljačkom odboru EABCN, vodeća ekonomistica Belma Čolaković prisustvovala je redovnoj godišnjoj sjednici odbora, održanoj krajem novembra ove godine.

EABCN je zvanično počela s radom 2002. godine i organizuje neke od najznačajnijih konferencija i trening škola u ekonomskim kalendaru. Teme konferencija i edukacija se dizajniraju oko potreba i prijedloga članica, i predstavljaju iskorak u odnosu na redovne konferencije institucija članica, u smislu da su više empirijski orijentisane, iako su snažno utemeljene ne ekonomskoj teoriji. Za istraživače institucija članica (isključivo centralne banke i supranacionalne institucije od posebnog značaja za eurozonu) prisustvo svim treninzima je besplatno, u ograničenom broju za prisustvo uživo, i neograničeno za online prisustvo.

Jedna od posebnih aktivnosti EABCN je i datiranje poslovnog ciklusa eurozone u cjelini, na uporediv način na koji to radi NBER za ekonomiju SAD-a, što je od velikog analitičkog i značaja za formuliranje politika u regionu kojem je eurozona prvi susjed. Odbor za datiranje poslovnog ciklusa eurozone je osnovan 2003. godine, od Centre for Economic Policy Research (CEPR), na inicijativu jedne od najuticajnijih ekonomista današnjice u oblasti predviđanja, analize poslovnog ciklusa i monetarne politike Lucrezije Reichlin. Ona se smatra pionirom brzih procjena u ekonomiji, a današnji ekonometrijski modeli koje koriste centralne banke, uključujući i CBBiH, za brze procjene se uveliko oslanjanju na njen i rad njenih saradnika.

– Zahvalni smo članovima Naučnog odbora, posebno profesoru Refetu S. Gürkaynaku, na prijedlogu da pristupimo EABCN, i svim članicama na toploj dobrodošlici. Radujemo se učešću u planiranim aktivnostima i razmjeni informacija i iskustava, koje će dodatno ojačati naše analitičke kapacitete, kako u oblasti primijenjenih istraživanja, tako i u segmentu makroekonomskih projekcija. Sa svoje strane, vjerujemo kako će aktivnosti CBBiH doprinositi boljem razumijevanju efekata promjena u poslovnom ciklusu eurozone na zemlje kandidate za članstvo u EU – saopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH.

pročitajte i ovo

Vijesti

Bliži se rok zamjene novčanica, provjerite da li ih imate?

Vijesti

Devizne rezerve BiH povećane na 17,92 milijarde KM

BiH

Još dva mjeseca zamjena novčanica koje se ne upotrebljavaju

Vijesti

Depoziti građana i firmi u BiH sve veći, krediti blago usporili

Vijesti

Devizne rezerve CBBiH porasle na 17,67 milijardi KM, krediti i depoziti...

Vijesti

Stare novčanice KM više ne vrijede u prodavnicama: Evo gdje ih...

Vijesti

Počinju 24. književni susreti Cum grano salis

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Tuzla i TK

Završena izgradnja rampe za Službu Pedijatrije Doma zdravlja Tuzla

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili drugi dan decembra?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]