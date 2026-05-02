Sloboda Energoinvest gostuje ekipi Jahorine na Palama

Košarkaši Slobode Energoinvest u drugom kolu Lige 4 gostuju na Palama, gdje će ih dočekati ekipa Jahorine. Utakmica je na rasporedu danas od 19 sati u sportskoj dvorani “Peki”.

Bit će ovo duel trećeplasirane i četvrtoplasirane ekipe iz regularnog dijela sezone. Jahorina je u prvoj fazi prvenstva bila uspješnija u oba međusobna susreta, zbog čega će tuzlanski tim imati dodatni motiv da dođe do prve pobjede protiv ekipe s Pala ove sezone.

Obje ekipe su Ligu 4 otvorile porazima na gostovanju. Sloboda Energoinvest je nakon neizvjesne završnice poražena od Širokog na Pecari, dok je Jahorina izgubila od Borca u Banjoj Luci.

Trener Slobode Energoinvest istakao je da njegov tim očekuje zahtjevan susret.

“Igramo utakmicu protiv tima koji je za nas ove sezone jako nezgodan protivnik. Pobijedili su nas u oba duela tokom regularnog dijela sezone i svima je jasno da će to biti teška utakmica za naš tim. Vjerujem da uz dobru energiju i koncentraciju možemo odigrati na način koji je potreban da bi pobijedili i tako se približili svom cilju”, rekao je Trbić.

Prvotimac tuzlanskog tima Štulić naglasio je da ekipa na Pale putuje maksimalno motivisana.

“Sutra nas očekuje drugo vezano gostovanje u Ligi 4 i veoma je jasno koliko je važan ovaj meč za našu ekipu. Idemo maksimalno motivisani na Pale gdje će biti potrebno da budemo potpuno fokusiranih svih 40 minuta i da pokušamo da nametnemo naš ritam igre kako bi ostvarili željeni cilj. Nadamo se pozitivnom rezultatu i vjerujem da možemo ostvariti prvu pobjedu u Ligi 4”, izjavio je Štulić.

Sudijsku trojku na utakmici čine Porobić, Karović i Sabljić. Susret će biti moguće pratiti uživo putem YouTube kanala Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, a link će biti dostupan na društvenim mrežama Kluba.