Košarkaški klub Sloboda novu sezonu dočekuje sa većim ambicijama, ali i ekipom koja se u odnosu na prošlu godinu nije mnogo mijenjala. U tuzlanskom klubu žele napraviti korak naprijed i u domaćem prvenstvu i u ABA 2 ligi, uz bržu igru, više energije na parketu i ponovo pune tribine Mejdana.

Tuzlaci podižu ljestvicu: Sloboda želi više na oba fronta

Prošla sezona u Mejdanu je podigla ljestvicu. U Slobodi sada više nije dovoljno samo biti među ekipama u vrhu, cilj je ponovo igrati polufinale prvenstva, izboriti završnicu Kupa i napraviti korak dalje u regionalnom takmičenju.

„Svake godine pokušavam da ako mijenjamo tim i ako smo već prinuđeni, ne nešto što želimo, nego jednostavno neke igrače ne uspijemo zadržati, ako pravimo izmjene da ih pravimo da to bude igra brža, poletnija, moderan način igre i to je ono što ću pokušati da primijenim ove godine. Mogli bismo mi još više, ali gledajte, jednostavno nekad okolnosti su takve da mi možemo ono što možemo i pokušat ćemo ove godine, sigurno će Sloboda izgledati brže nego prethodnih godina“, rekao je Marko Trbić, trener OKK Sloboda Energoinvest.

Brža Sloboda ne bi trebala biti samo trenerova ideja. Od igrača se traže energija, agresivnost i borba za svaku loptu, upravo ono što bi ponovo moglo vezati publiku za ekipu i vratiti još više navijača na tribine Mejdana.

„Sigurno da su ambicije najviše jer prošle godine smo napravili dobar rezultat. Ove sezone sigurno da ćemo težiti za nekim još većim iskorakom i nadamo se uz malo sreće da ćemo to uspjeti”, kazao je Sani Čampara, kapiten OKK Sloboda Energoinvest.

Za razliku od nekih ranijih sezona, Sloboda ovoga puta nije morala graditi ekipu gotovo ispočetka. Kostur tima je sačuvan, a nova imena trebala bi donijeti dodatnu širinu. Jedan od njih je Ivan Volf, koji se nakon dolaska iz Njemačke brzo uklopio i u ekipu i u novu sredinu.

„Na početku nije bilo lako se navići, ali pošto sam ja isto sa Balkana, brzo sam se navikao, ekipa me dobro prihvatila. Tuzla k'o Tuzla, lijep grad, imam sve, hrana je top, trenira se jako. Družimo se i pored terena i slažemo se jako dobro”, rekao je Ivan Volf, igrač OKK Sloboda Energoinvest.

Sličan put do Mejdana imao je i Imran Polutak. Poziv Marka Trbića bio je presudan, a nakon prvih treninga kaže da ekipa ima uslove, kvalitet i prostor da svoje ambicije potvrdi rezultatima.

„Pa iskreno, počevši od trenera, suigrača, stvarno je sve super, uslovi su fenomenalni, tako da imamo sve da napravimo rezultat, tu smo, radimo. Došao sam najprije zbog trenera Marka. On me sam pozvao, tražio da budem tu i ja sam vrlo rado došao. Znam kakav je trener, znam kakvi su suigrači”, kazao je Imran Polutak, igrač OKK Sloboda Energoinvest.

Da se nova i stara lica nisu povezala samo na treningu, pokazala su i brza pitanja iz svlačionice. Oko jednog nema mnogo dileme, Mejdan je ipak prvi izbor.

Prošla sezona pokazala je da Sloboda može igrati ravnopravno i na domaćoj i na regionalnoj sceni. Očekivanja su zbog toga ove godine veća, a prvi pravi izazov novu ekipu očekuje 30. septembra, kada u Mejdan u okviru ABA 2 lige stiže Podgorica.

U klubu, međutim, ne gledaju samo prema prvoj utakmici niti samo prema ovoj sezoni. Prošlogodišnje četvrtfinale ABA 2 lige sada žele nadograditi, a dugoročniji plan Slobode seže i do najvišeg ranga regionalne košarke.

„Što se tiče ABA 2 lige, cilj nam je jasan. Mi smo prošle godine igrali četvrtfinale, ove godine hoćemo stepenicu više, ako se ukaže prilika i spram ambicija drugih klubova, ali sigurno ove ili iduće godine jedan od naših ciljeva biće da napravimo ekipu za ABA 1 ligu”, izjavio je Aid Berbić, predsjednik OKK Sloboda Energoinvest.

Do tog cilja vodi mnogo utakmica, a prva važna provjera je pred vlastitom publikom. Duel sa Podgoricom 30. septembra bit će i prva prilika da Sloboda pokaže jesu li veće ambicije dobile pokriće na parketu.