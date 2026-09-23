FBiH jača kapacitete za evropske integracije uz podršku GIZ-a

Jačanje institucionalnih kapaciteta za evropske integracije bila je tema sastanka predstavnika Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, Parlamenta Federacije BiH i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ.

Sastanak je održan u okviru početnih aktivnosti projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za reforme i integraciju u EU u Bosni i Hercegovini“.

Iz Ureda Vlade FBiH za evropske integracije navode da je jedan od ciljeva projekta pružanje podrške parlamentima i skupštinama u daljem jačanju njihove uloge u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Projekt sufinansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, uz partnerstvo Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razgovarano je o postojećoj institucionalnoj strukturi, kapacitetima i potrebama koje bi u narednom periodu mogle biti obuhvaćene projektnom podrškom.

Cilj aktivnosti je dodatno osnažiti institucije koje učestvuju u procesu evropskih integracija i unaprijediti njihovu ulogu u reformskim procesima povezanim s pristupanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.