Kos i Kallas: Reforme trebaju voditi BiH na evropskom putu

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas, i komesarka za proširenje Marta Kos su povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, ocijenile da je taj sporazum okončao jedno od najmračnijih poglavlja Evrope i osigurao mir koji traje do danas.

– Ipak, trideset godina kasnije, u Bosni i Hercegovini su i dalje prisutni neriješeni izazovi iz prošlosti. Unatoč političkim preprekama tokom ove godine, zemlja je očuvala svoju otpornost. Ostanak na putu ka članstvu u EU, kao jedinstvena, suverena zemlja u stabilnoj i sigurnoj regiji, mora ostati krajnji cilj. Svi politički lideri trebaju se fokusirati na reforme potrebne za napredak – kazale su u zajedničkoj izjavi.

Tvrde da je EU spremna osigurati mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini te da vojna operacija, EUFOR Althea, ostaje ključno sredstvo u tom pravcu.

– Trideset godina nakon Dejtona, Bosna i Hercegovina mora iskoristiti priliku da oblikuje svoju evropsku budućnost – zaključile su, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.