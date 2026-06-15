Summer School 2026 na Jahorini okupila mlade iz 18 srednjih škola širom BiH

Četverodnevna Summer School 2026 pod sloganom ,,Think more digital, act greener’’ , održana je od 8. do 11. juna u Aparthotelu Vučko na Jahorini. Ova aktivnost je dio programa Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja, koji zajednički sufinansiraju Evropska unija, Vlada Švicarske i Vlada SR Njemačke, a implementira GIZ, u saradnji sa Investicijskom fondacijom Impakt.

Program je okupio predstavnike 18 srednjih škola iz Zenice, Zvornika, Dervente, Viteza, Mostara, Hadžića, Istočnog Novog Sarajeva, Gruda, Pala, Gračanice, Gradiške, Bihaća, Ilijaša, Goražda i Vogošće, a svaku školu predstavljali su po jedan nastavnik i tri učenika.

Koncept programa zasnovan je na jednostavnoj, ali važnoj ideji: kompanije pred učenike postavljaju stvarne poslovne izazove, a učenici u timovima, uz podršku mentora, predavača i nastavnika, razvijaju rješenja koja pokazuju kako mladi razmišljaju o budućnosti digitalizacije, rada, tehnologije, zelene energije, i održivog razvoja.

Tokom četiri dana programa učesnici su prošli kroz uvodna predavanja o digitalnoj i zelenoj ekonomiji i vještinama, upoznavanje s izazovima kompanija, rad na poslovnim modelima uz mentorsku podršku, upoznavanje tehnologijama budućnosti na točkovima – od 3D printanja i robotike do VR/AR tehnologija, IoT sistema i digitalne proizvodnje, kao i razvijanju preduzetničkih vještina, pripremu javnog nastupa i finalne prezentacije pred stručnim žirijem. Poseban fokus bio je na praktičnom radu, timskoj saradnji i razvoju ideja koje imaju potencijal za primjenu u realnom poslovnom okruženju.

U program su bile uključene kompanije Messer Tehnoplin d.o.o., Audi Bosna i Hercegovina, BH Telecom d.d. Sarajevo, STRABAG d.o.o., Telemach BH,, TELEMAX d.o.o. Banja Luka / City Gecko, Kolektor CCL Klašnice, JUSRI d.o.o., Lupon Ventures, i MDG International d.o.o. Vogošća, koje su kroz svoje izazove učenicima približile stvarne potrebe tržišta i pravce u kojima se razvijaju savremene industrije.

Paralelno s programom za učenike, organizovane su i radionice za nastavnike. Kroz tri modula nastavnici su radili na temama asertivne komunikacije u radu sa učenicima, korištenja AI alata u nastavi i razvoja preduzetničkih kompetencija kod učenika. Time je Summer School 2026 dodatno ojačala svoju obrazovnu dimenziju, jer program nije bio usmjeren samo na učenike, nego i na one koji ih svakodnevno vode kroz proces učenja.

„Bilo je izuzetno zadovoljstvo organizovati i realizovati još jednu uspješnu Summer School za srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine. Tokom četiri dana stvorili smo prostor u kojem su učenici imali priliku pokazati svoju kreativnost, znanje i način razmišljanja kroz rad na stvarnim poslovnim izazovima, nastavnici steći nove alate i pristupe za rad, a kompanije dobiti direktan uvid u potencijal, energiju i inovativnost mladih ljudi. Posebno nas raduje što ovakav format

povezuje obrazovanje i privredu na konkretan i smislen način, te mladima pokazuje da njihove ideje imaju stvarnu vrijednost i primjenu izvan učionice. Upravo kroz ovakva iskustva gradimo kompetencije i samopouzdanje potrebne za uspješno uključivanje u savremeno tržište rada“, izjavila je Sanja Miovčić, izvršna direktorica Investicijske fondacije Impakt.

Najbolja rješenja ove godine predstavili su pobjednički timovi iz dvije regije. U Regiji 1 pobjednički tim činili su Anđela Glavaš (Grude), Edna Kurtović (Mostar), Alem Čajlaković (Zenica), Milisav Vidaković (Zvornik) i Nikola Vučičević (Pale) uz podršku profesora, Aleksandra Miladinović (Derventa) i Zahid Lihovac (Hadžići) koji su uspješno odgovorili na izazov kompanije TELEMAX d.o.o. Banja Luka / City Gecko.

“Najvažnije nam je bilo da pokažemo da se dobra ideja može razviti kada svako u timu donese svoje iskustvo i drugačiji pogled. Kroz rad smo naučili kako problem razložiti, kako slušati jedni druge i kako ideju predstaviti jasno i konkretno”, zaključili su učenici pobjedničkog tima Regije 1.

U Regiji 2 pobjednički tim činili su Mahir Džebić (Gračanica), Amina Mešetović (Ilijaš), Vladimir Stojanović (Mostar), Svetozar Kaurin (Gradiška) i Lajla Đozo (Vogošća) uz podršku profesora, Safet Halilagić (Goražde) koji su uspješno odgovorili na izazov kompanije LUPON VENTURES d.o.o.

“Ovo iskustvo nam je pokazalo da znanje iz škole može imati stvarnu primjenu. Bilo je izazovno raditi na problemu koji dolazi iz kompanije, ali upravo zato je bilo korisno i motivirajuće. Naučili smo koliko su važni timski rad, dobra komunikacija i hrabrost da se ideja predstavi pred drugima”, poručili su učenici pobjedničkog tima Regije 2.

Pored proglašenja pobjedničkih timova, dodijeljene su i specijalne nagrade za najinovativnije, najdigitalnije, najzelenije i najcool rješenje.

„Ljetna škola 2026. još jednom je pokazala vrijednost povezivanja stručnih škola i malih i srednjih preduzeća kroz praktičnu saradnju na stvarnim poslovnim izazovima, omogućivši 60 učenika iz 17 škola širom Bosne i Hercegovine da razviju inovativna rješenja vezana za zelenu i digitalnu tranziciju, uključujući korištenje vještačke inteligencije, energetsku efikasnost i digitalizaciju. Za nas u GIZ-u, uz podršku Njemačke, Švicarske i Evropske unije, ovaj format predstavlja važan most od obrazovanja ka zapošljavanju koji mladima osigurava relevantne vještine i iskustvo, te smo posvećeni njegovom nastavku i proširenju u godinama koje dolaze“, rekao je Jens Elsner, šef SEDEP programa u GIZ-u.

„Kroz ovaj izazov željeli smo mladima približiti značaj održive mobilnosti i pokazati kako inovacije mogu doprinijeti smanjenju emisija CO₂ u saobraćaju. Njihova kreativnost, odgovornost prema okolišu i kvalitet predloženih rješenja potvrđuju da nova generacija ima potencijal da bude važan pokretač održivih promjena“, izjavio je Miran Stambol, Brand manager u Audi Bosna i Hercegovina.