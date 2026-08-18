Delić sutra o drugom usklađivanju penzija, poznat će biti konačan iznos

Drugo usklađivanje penzija u 2026. godini bit će glavna tema konferencije za medije koju će sutra u Sarajevu održati federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Konferencija je zakazana za srijedu, 19. augusta, u 10 sati u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija, koja bi trebala biti donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora.

Nakon te odluke trebalo bi biti poznato koliko će iznositi drugo usklađivanje penzija i šta ono konkretno znači za penzionere u Federaciji BiH.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljeno je da će Delić, osim o usklađivanju penzija, govoriti i o drugim aktuelnim pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva.