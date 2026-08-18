Zlato vrijedno 800.000 eura pronašao je muškarac iz okolice Lyona dok je u dvorištu svoje kuće kopao rupu za bazen, a ono što je uslijedilo pretvorilo je neobičan pronalazak u priču koja je privukla veliku pažnju javnosti.

U zemlji je pronašao pet zlatnih poluga i veći broj zlatnika, pažljivo upakovanih u plastične kese. Muškarac, čiji identitet nije objavljen, kuću je kupio samo godinu ranije. Umjesto da pronalazak zadrži za sebe, slučaj je prijavio nadležnim institucijama.

Zlato je predano lokalnim vlastima u Neuville-sur-Saôneu, nakon čega je uključena i francuska Regionalna uprava za kulturna pitanja. Ključno pitanje bilo je da li pronađeno blago ima arheološku vrijednost, jer bi upravo od toga zavisilo ko ima pravo na njega.

Prema francuskom Građanskom zakoniku, skrivena ili zakopana stvar čijeg vlasnika nije moguće utvrditi može pripasti osobi koja je slučajno pronađe na vlastitom posjedu. Međutim, drugačija pravila mogla su se primijeniti da je utvrđeno da pronađeni predmeti imaju arheološki značaj.

Istražiteljima je posao olakšao detalj na zlatnim polugama. Svaka je imala jedinstveni identifikacioni broj, zahvaljujući kojem je utvrđeno da su proizvedene u rafineriji u blizini Lyona prije otprilike 15 do 20 godina. Time je isključena mogućnost da je riječ o arheološkom nalazu.

Policijskom provjerom potom je utvrđeno i da zlato vrijedno 800.000 eura nije ukradeno niti povezano s nezakonitim aktivnostima. Nakon završene istrage muškarcu je dozvoljeno da pronađene poluge i zlatnike zadrži.

I dalje, međutim, ostaje misterija kako je tolika količina zlata završila zakopana u dvorištu.

Prethodni vlasnik kuće preminuo je prije nego što je zlato otkriveno, a zasad nema informacija koje bi objasnile zbog čega su poluge i zlatnici bili skriveni upravo na toj lokaciji. Tako je obična priprema za izgradnju bazena novom vlasniku kuće donijela zlato vrijedno 800.000 eura i vjerovatno najneočekivaniji pronalazak njegovog života.