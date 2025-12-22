Zlato obara historijske rekorde, srebro bilježi najveći rast

Arnela Šiljković - Bojić
Cijena zlata premašila 2.990 eura dostigavši novi rekord usred neizvjesnosti s carinama, centralne banke

Zlato je u ponedjeljak prvi put prešlo granicu od 4.400 dolara po unci, potaknuto rastućim očekivanjima da će američke kamatne stope dodatno biti smanjene, kao i pojačanom potražnjom investitora za sigurnim utočištem. Rast se nastavio i na tržištu srebra, koje je dostiglo rekordne vrijednosti.

Spot cijena zlata porasla je za 1,4 posto i iznosila je 4.397,16 dolara po unci u ranim jutarnjim satima, nakon što je tokom trgovanja dostigla historijski maksimum od 4.400,29 dolara. Istovremeno, spot cijena srebra skočila je za 3,3 posto, dosegnuvši rekordnih 69,44 dolara po unci.

Američki terminski ugovori za zlato s isporukom u februaru zabilježili su rast od 0,98 posto, te su se kretali oko 4.430,30 dolara po unci.

Od početka godine zlato je ojačalo za oko 67 posto, pri čemu je više puta obaralo historijske rekorde i prvi put premašilo pragove od 3.000 i 4.000 dolara po unci. Time je na putu da zabilježi najveći godišnji rast još od 1979. godine.

Srebro je, s druge strane, od početka godine poskupjelo za čak 138 posto, znatno nadmašivši rast zlata, uz snažan priliv investicija i dugotrajna ograničenja na strani ponude, prenosi Reuters.

