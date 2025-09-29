Cijena zlata na rekordnom nivou

Arnela Šiljković - Bojić
Cijena zlata premašila 2.990 eura dostigavši novi rekord usred neizvjesnosti s carinama, centralne banke

Cijena zlata prvi put je dostigla rekordnih 3.800 dolara po unci, dok tržište plemenitih metala bilježi snažan rast. Zlato je poraslo za 1,4 posto na novi maksimum od 3.812,05 dolara po unci, nadmašivši prethodni rekord iz prošle sedmice, a istovremeno je zabilježilo šesti uzastopni sedmični rast.

Rast se bilježi i kod drugih plemenitih metala – cijena srebra porasla je 2,4 posto, dok su platina i paladij također ostvarili značajne dobitke.

Pad vrijednosti američkog dolara dodatno je podstakao potražnju, jer slabija valuta čini plemenite metale pristupačnijim globalnim kupcima. Investitori pažljivo prate političku situaciju u Washingtonu, gdje se razmatra mogućnost „zatvaranja“ američke vlade ukoliko se do utorka ne postigne dogovor o finansiranju.

Potencijalna blokada mogla bi odgoditi objavu važnih ekonomskih pokazatelja, uključujući izvještaj o zaposlenosti u septembru, koji se očekuje krajem sedmice. Upravo ta neizvjesnost dodatno je usmjerila investitore ka zlatu kao sigurnom utočištu.

