Cijene nafte pale nakon Trumpove najave mogućeg završetka rata na Bliskom istoku

Cijene nafte pale su na svjetskim tržištima nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi rat na Bliskom istoku mogao uskoro završiti, čime su ublažene bojazni od dugotrajnog poremećaja u globalnoj opskrbi energentima.

Fjučersi nafte Brent pali su za 4,17 dolara, odnosno 4,2 posto, i iznose 94,79 dolara po barelu, dok je američka WTI sirova nafta pojeftinila za 3,81 dolar, odnosno četiri posto, te se trguje po cijeni od 90,96 dolara po barelu, prenosi Reuters.

Tokom dana cijene su u jednom trenutku bile i do 11 posto niže, ali su kasnije nadoknadile dio gubitaka. Samo dan ranije nafta je probila granicu od 100 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo od sredine 2022. godine. Rast je bio potaknut smanjenjem proizvodnje Saudijske Arabije i drugih proizvođača, kao i strahom od poremećaja na tržištu zbog širenja američko izraelskog rata s Iranom.

Cijene nafte pale su nakon što je objavljeno da je ruski predsjednik Vladimir Putin telefonom razgovarao s Donaldom Trumpom i iznio prijedloge za brzo rješenje sukoba s Iranom, prenio je jedan od pomoćnika Kremlja. Te informacije ublažile su zabrinutost investitora zbog mogućeg dugotrajnog prekida snabdijevanja naftom iz regije.

Trump je u intervjuu za CBS News rekao da vjeruje kako je rat protiv Irana „vrlo blizu završetka“ te da je Washington „mnogo ispred“ prvobitno procijenjenog vremenskog okvira od četiri do pet sedmica.

Analitičari ističu da su tržišta snažno reagovala na ove izjave. Suvro Sarkar, voditelj energetskog sektora u DBS Bank, smatra da su reakcije investitora pretjerane.

Prema njegovim riječima, tržište je jučer reagovalo pretjerano rastom cijena, dok je današnji pad također prejak. Sarkar upozorava da investitori na trenutnim nivoima potcjenjuju rizike za Brent naftu.

Dodaje da su referentne vrste nafte s Bliskog istoka, Murban i Dubai, i dalje iznad 100 dolara po barelu, što pokazuje da se stvarne okolnosti na tržištu nisu bitno promijenile.

U međuvremenu je Iranska revolucionarna garda poručila da će upravo Teheran odlučiti kada će rat završiti. Kako prenose državni mediji, iz IRGC-a su upozorili da Iran neće dopustiti izvoz „ni jedne litre nafte“ iz regiona ukoliko se nastave napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.