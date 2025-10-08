Zlato srušilo rekorde: Šta stoji iza rasta cijene?

Zlato je u srijedu premašilo vrijednost od 4.000 dolara po unci i time dostiglo istorijski rekord, potaknuto sve većom potražnjom investitora za sigurnim utočištem u vremenu rastuće ekonomske i geopolitičke nestabilnosti, ali i očekivanjima da će američke Federalne rezerve nastaviti snižavati kamatne stope.

Na promptnom tržištu cijena zlata porasla je za 0,9 posto, na 4.017,16 dolara po unci, dok su američki terminski ugovori za isporuku u decembru dostigli 4.040 dolara, također uz rast od 0,9 posto.

Zlato se tradicionalno smatra sigurnim utočištem u kriznim vremenima, a 2025. godina pokazala se kao jedna od najuspješnijih za ovaj plemeniti metal. Spot zlato je od početka godine poraslo za čak 53 posto, nakon prošlogodišnjeg rasta od 27 posto, navodi Reuters.

Nezavisni trgovac metalima Tai Wong smatra da tržište trenutno ima veliko povjerenje u zlato i da bi sljedeći cilj mogao biti okrugla cifra od 5.000 dolara po unci, ukoliko Fed nastavi s politikom smanjenja kamata. Ipak, upozorava da bi moguće primirje na Bliskom istoku ili u Ukrajini moglo privremeno usporiti rast, ali da ključni faktori – rast javnog duga, diversifikacija deviznih rezervi i slab dolar – ostaju nepromijenjeni.

Rast cijene zlata potaknut je kombinacijom ekonomskih i političkih faktora: očekivanim smanjenjem kamatnih stopa, globalnom nesigurnošću, povećanom kupovinom centralnih banaka, većim prilivima u ETF fondove vezane za zlato te slabljenjem dolara. Situaciju dodatno komplikuje američka blokada vlade, koja je ušla u sedmu sedmicu i odgodila objavu važnih ekonomskih pokazatelja, zbog čega investitori traže alternativne izvore informacija o stanju tržišta.

Prema procjenama tržišta, Fed bi mogao smanjiti kamatnu stopu za 25 baznih poena na predstojećem sastanku, uz novo smanjenje iste veličine do kraja godine.

Glavni tržišni analitičar kompanije KCM Trade, Tim Waterer, ističe da porast neizvjesnosti gotovo uvijek potiče rast cijene zlata, što se sada ponovo potvrđuje. Kako navodi, niže američke kamatne stope i blokada vlade nastavljaju da idu u prilog zlatu, ali postoji rizik kratkoročne korekcije ako investitori odluče realizovati profit na granici od 4.000 dolara.

Analitičari upozoravaju da i “strah od propuštanja prilike” dodatno podstiče rast cijene zlata, dok su politička previranja u Francuskoj i Japanu dodatno pojačala potražnju za sigurnim investicijama.

Očekuje se da će snažni prilivi u ETF fondove podržane zlatom, nastavak kupovine centralnih banaka i daljnje smanjenje američkih kamatnih stopa nastaviti da podržavaju rast cijene zlata i tokom 2026. godine. Investicione banke Goldman Sachs i UBS već su podigle svoje prognoze.

Na tržištu ostalih plemenitih metala, cijena srebra porasla je za 1,3 posto na 48,44 dolara po unci, platine za 2,4 posto na 1.657,33 dolara, dok je paladijum ojačao za 2,3 posto i sada iznosi 1.368,68 dolara po unci.