Akcija „CEKIN“ u Tuzli: Oduzeto zlato vrijedno više od 226.000 KM

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva „CEKIN“ oduzeli su na podrčju regionalnog centra Tuzla veću količinu zlata, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 226.710 KM.

Na osnovu raspoloživih informacija o neregularnostima u poslovanju jednog pravnog lica sa područja koje pokriva regionalni centar Tuzla ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje izvršili su provjeru prometa i porijekla roba. Tom prilikom pronađena je veća količina zlatnog nakita za koji nije postojala zakonom propisana dokumentacija o redovnoj uvoznoj proceduri, kao ni dokaz o porijeklu.

Tokom vršenja operativnih aktivnosti pronađeno je 906,84 grama zlata (plemeniti metal) koje je zatečeno u prometu bez prethodno plaćenih uvoznih dažbina. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe u navedenoj operativnoj aktivnosti je 226.710,00 KM.

Operativnu akciju kodnog naziva “CEKIN” provela su ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje, Odsjek za provođenje propisa, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Tuzla, u saradnji sa službenicima Grupe za obavještajni rad.

Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.