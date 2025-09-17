Rast cijena plemenitih metala

Cijene plemenitih metala nastavljaju rasti. Unca zlata od 31,1 gram u utorak je koštala 3.699 dolara.

Zlato je samo ove godine poskupjelo za 40 posto, što odražava geopolitičke napetosti, visoka inflacijska očekivanja, najavu FED-a o smanjenju kamatnih stopa i (barem u utorak) slabljenje dolara (euro je već na 1,187 dolara, gotovo najviše od septembra 2021.).

Osim toga, centralne banke, posebno u Aziji i na Bliskom istoku, nastavljaju ubrzanim tempom kupovati zlato za svoje rezerve, dok se sve više udaljavaju od ulaganja u dolarima.

Istraživanje Svjetskog vijeća za zlato, koje je obuhvatilo 73 centralne banke, pokazalo je da se očekuje da će 95 posto banaka povećati svoje zlatne rezerve u sljedećih dvanaest mjeseci, dok se očekuje da će gotovo tri četvrtine smanjiti svoje dolarske rezerve, javlja SEEbiz.