Od Nove godine nova poskupljenja, evo i koja

Građani Bosne i Hercegovine u 2026. godinu ušli su uz nova poskupljenja koja dodatno opterećuju kućne budžete, a prva su evidentna već od 1. januara.

Jedno od najizraženijih poskupljenja odnosi se na cigarete i duhanske proizvode. Od početka godine povećane su minimalne akcize na cigarete, što je dovelo do rasta maloprodajnih cijena gotovo svih brendova. Akciza na cigarete po hiljadu komada je povećana, zbog čega su pakovanja skuplja u prosjeku za nekoliko desetina feninga do jedne marke, zavisno od proizvođača. Poskupio je i duhan za pušenje, što dodatno pogađa potrošače koji koriste rezani duhan.

Skuplji su i računi za električnu energiju. U Republici Srpskoj od početka 2026. godine primjenjuju se nove, više cijene električne energije za domaćinstva, s povećanjem koje u prosjeku iznosi oko deset posto. Rast cijena struje dolazi nakon ranijih korekcija u Federaciji BiH tokom 2025. godine, pa su energenti i dalje jedan od ključnih generatora rasta troškova života.

Promjene su zabilježene i kod dijela osnovnih proizvoda. Nakon izmjena u sistemu kontrolisanih cijena, pojedini artikli koji su ranije bili obuhvaćeni mjerama ograničenja bilježe rast cijena. Među njima su jaja, čija je cijena povećana zbog rasta troškova proizvodnje, ali i određeni proizvodi za ishranu beba, gdje su proizvođači i distributeri najavili više nabavne cijene.

Opći inflatorni pritisci nastavljeni su i u 2026. godini. Rast proizvođačkih cijena, skuplja energija i veći troškovi poslovanja već se prelijevaju na krajnje potrošače kroz poskupljenja robe i usluga. Iako dio cijena formalno ostaje pod kontrolom do proljeća, trgovci i proizvođači upozoravaju da su dodatna poskupljenja vrlo vjerovatna ukoliko se trend rasta troškova nastavi.

Dodatni pritisak na tržište dolazi i iz vanjskih faktora, uključujući nove obaveze i troškove vezane za izvoz prema Evropskoj uniji, što bi se u narednom periodu moglo odraziti i na cijene industrijskih i prerađenih proizvoda na domaćem tržištu.

Sve navedeno potvrđuje da su građani BiH i u novu godinu ušli s višim životnim troškovima, dok se stabilizacija cijena za sada ne nazire.