Tuzla ušla u 2026. bez javnog dočeka

Jasmina Ibrahimović
Trg slobode u Tuzli
Trg slobode u Tuzli (Foto: Arhiva)

U Tuzli nije održan javni doček Nove godine, nakon što je gradska manifestacija „Zima u Tuzli“ ranije otkazana iz pijeteta prema žrtvama tragičnog požara u JU Dom penzionera Tuzla.

Odluka o otkazivanju manifestacije donesena je zbog tragedije koja se dogodila 4. novembra prošle godine, kada je u požaru u Domu penzionera život izgubilo 15 osoba, dok je više desetina sugrađana povrijeđeno. Organizatori su tada ocijenili da bi održavanje javne proslave u takvim okolnostima bilo neprimjereno.

Kako je saopćeno, odluka je donesena iz osjećaja moralne obaveze i odgovornosti prema porodicama stradalih, ali i svim građanima Tuzle koji su pogođeni ovom tragedijom, uz poruku da solidarnost i empatija moraju imati prednost nad zabavnim sadržajima.

Istovremeno je naglašeno da otkazivanje gradske manifestacije nije značilo zabranu drugim ugostiteljskim i privrednim subjektima da, u skladu sa vlastitim planovima, organizuju dočeke Nove godine u zatvorenim prostorima ili privatne proslave.

Ipak, centralna gradska proslava i javni doček na otvorenom prostoru sinoć nisu održani, te je Tuzla u novu 2026. godinu ušla bez organizovanog programa, u znaku sjećanja na žrtve jedne od najtežih tragedija koje su pogodile grad u posljednjim godinama.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas i sutra neradni dani u FBiH

Magazin

Kako izabrati novogodišnje poklone koji će se zaista pamtiti?

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026....

Magazin

Ova tri horoskopska znaka ulaze u Novu godinu sa nevjerovatnim optimizmom...

Magazin

Nova godina, stara obećanja: Zašto se uvijek vraćamo na isto

Tuzla i TK

Spektakularna „Zima u Tuzli“ i ove godine, uskoro javni poziv

Istaknuto

Danas i sutra neradni dani u FBiH

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 7 beba

Tuzla i TK

Dio građana Tuzle posljednju noć u ovoj godini dočekuje bez električne energije

Magazin

Aerodrom Tuzla danas, nesvakidašnji prizor

Istaknuto

Novac od igara na sreću bit će usmjeren na liječenje djece

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]