Tuzla ušla u 2026. bez javnog dočeka

U Tuzli nije održan javni doček Nove godine, nakon što je gradska manifestacija „Zima u Tuzli“ ranije otkazana iz pijeteta prema žrtvama tragičnog požara u JU Dom penzionera Tuzla.

Odluka o otkazivanju manifestacije donesena je zbog tragedije koja se dogodila 4. novembra prošle godine, kada je u požaru u Domu penzionera život izgubilo 15 osoba, dok je više desetina sugrađana povrijeđeno. Organizatori su tada ocijenili da bi održavanje javne proslave u takvim okolnostima bilo neprimjereno.

Kako je saopćeno, odluka je donesena iz osjećaja moralne obaveze i odgovornosti prema porodicama stradalih, ali i svim građanima Tuzle koji su pogođeni ovom tragedijom, uz poruku da solidarnost i empatija moraju imati prednost nad zabavnim sadržajima.

Istovremeno je naglašeno da otkazivanje gradske manifestacije nije značilo zabranu drugim ugostiteljskim i privrednim subjektima da, u skladu sa vlastitim planovima, organizuju dočeke Nove godine u zatvorenim prostorima ili privatne proslave.

Ipak, centralna gradska proslava i javni doček na otvorenom prostoru sinoć nisu održani, te je Tuzla u novu 2026. godinu ušla bez organizovanog programa, u znaku sjećanja na žrtve jedne od najtežih tragedija koje su pogodile grad u posljednjim godinama.