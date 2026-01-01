Danas i sutra neradni dani u FBiH

Jasmina Ibrahimović
Neradni dani u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je da je Nova godina, u skladu sa Zakonom o praznicima, praznik u Federaciji Bosne i Hercegovine i da se obilježava dva dana – 1. i 2. januara.

S tim u vezi, neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom nastupanja Nove godine su četvrtak, 1. januar i petak, 2. januar 2026.

Na dane praznika ne rade poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe, osim onih koji imaju obavezu kontinuiranog rada u skladu sa posebnim propisima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

pročitajte i ovo

Magazin

Kako izabrati novogodišnje poklone koji će se zaista pamtiti?

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026....

Magazin

Ova tri horoskopska znaka ulaze u Novu godinu sa nevjerovatnim optimizmom...

Magazin

Nova godina, stara obećanja: Zašto se uvijek vraćamo na isto

Tuzla i TK

Spektakularna „Zima u Tuzli“ i ove godine, uskoro javni poziv

Istaknuto

Tuzlake će u Novu godinu uvesti Adi Šoše

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 7 beba

Tuzla i TK

Dio građana Tuzle posljednju noć u ovoj godini dočekuje bez električne energije

Magazin

Aerodrom Tuzla danas, nesvakidašnji prizor

Istaknuto

Novac od igara na sreću bit će usmjeren na liječenje djece

Istaknuto

Pušteni nalozi za isplatu naknada za osobe s invaliditetom i civilne žrtve rata u FBiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]