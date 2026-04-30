Pred nama su tri neradna dana: Planirajte kupovinu na vrijeme

Građani Federacije Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem dočekuju produženi vikend koji je pred nama. Povodom Međunarodnog praznika rada, 1. maja, sutra i prekosutra, 1. i 2. maj, bit će neradni dani, pružajući priliku za odmor i opuštanje.

Prema Zakonu o praznicima, Međunarodni praznik rada obilježava se dva dana. Ovo je idealna prilika da se spoje prazničn dan (i vikend) i iskoriste za putovanja, druženje s porodicom i prijateljima, ili jednostavno za relaksaciju kod kuće.

Tokom neradnih dana, javne institucije, banke i većina poslovnih subjekata neće raditi. Međutim, dežurne službe, određene trgovine i ugostiteljski objekti funkcionisat će po izmijenjenom radnom vremenu. Građanima se savjetuje da provjere radno vrijeme objekata koje planiraju posjetiti.