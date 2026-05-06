Romi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježili su Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika u romskoj tradiciji, koji se simbolično veže za dolazak proljeća i buđenje prirode. Đurđevdan se tradicionalno obilježava pjesmom, igrom, porodičnim okupljanjima i zajedničkim obrocima.

Romi obilježavaju Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika u njihovoj tradiciji

Pripreme za Đurđevdan počinju dan ranije, 5. maja, kada se farbaju jaja, pripremaju kolači i voda s cvijećem. Na sam dan praznika, 6. maja, članovi porodice se ritualno umivaju tom vodom. Prema narodnim običajima, djevojke to čine za sreću u ljubavi, djeca za zdravlje, a stariji za blagostanje.

„Ujutro ustajemo rano, oko šest sati. Otvaramo vrata, unosimo cvijeće i granje u kuću, a porodica se umiva vodom. Nakon toga priprema se svečani ručak, jer je Đurđevdan za nas Rome veliki praznik. I muzika igra važnu ulogu u našoj tradiciji, Romi su poznati kao veseo narod, bez muzike ništa, muzika mora biti i petog i šestog, to grmi muzika“, priča nam Naza Jusić.

Nekada je Đurđevdan za Rome označavao početak putovanja, rada i pripreme za zimu. Danas je to praznik okupljanja, sjećanja na tradiciju i očuvanja običaja koji imaju posebno mjesto u romskoj kulturi.