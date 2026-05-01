Kako zaštititi stan ili kuću tokom praznika i putovanja?

Praznici i produženi vikendi često su vrijeme putovanja, ali i period kada prazni stanovi i kuće mogu postati meta provalnika.

Zato je prije odlaska važno uraditi nekoliko jednostavnih provjera koje mogu sačuvati imovinu i smanjiti rizik od neugodnih iznenađenja.

Stručnjaci savjetuju da se planovi putovanja ne objavljuju unaprijed na društvenim mrežama, jer takve informacije mogu otkriti da je dom prazan. Fotografije s odmora sigurnije je podijeliti tek nakon povratka.

Važno je i da stan ili kuća ne izgledaju napušteno. Dobra je praksa zamoliti komšiju, rodbinu ili prijatelja da povremeno obiđu prostor, pokupe poštu, pomjere roletne ili upale svjetlo. Takvi mali znakovi prisustva često su dovoljni da odvrate provalnike.

Prije polaska treba provjeriti brave na svim ulazima, balkonima, prozorima, garažama i pomoćnim prostorijama. Ako postoji alarmni sistem ili video nadzor, potrebno ih je aktivirati. Vrijedne stvari, novac, nakit, dokumente i tehniku ne bi trebalo ostavljati na lako dostupnim mjestima.

Osim zaštite od provale, važno je spriječiti i druge štete. Preporučuje se zatvaranje glavnog ventila za vodu, isključivanje pegle, bojlera, produžnih kablova i drugih uređaja koji mogu predstavljati rizik dok nikoga nema kod kuće.

Korisno je zapisati i brojeve nadležnih službi. Za područje Tuzle kontakti policijskih stanica su PS Centar 035/365-393, PS Istok 035/365-320 i PS Zapad 035/365-310.

Dobra priprema prije odlaska na put ne traje dugo, a može značiti mirniji odmor i sigurniji povratak kući.