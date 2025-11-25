Dan državnosti BiH: U Federaciji praznik, u RS-u običan radni dan

Selma Jatić
Dan državnosti BiH: U Federaciji praznik, u RS-u običan radni dan
Foto: Arhiva

Danas, 25. novembra, građani Federacije BiH obilježavaju Dan državnosti Bosne i Hercegovine, jedan od najvažnijih datuma u modernoj historiji zemlje. Ovaj dan podsjeća na zasjedanje ZAVNOBiH-a 1943. godine u Mrkonjić Gradu, kada je potvrđena državnost BiH i njena ravnopravnost u okviru tadašnje Jugoslavije, te se postavila osnova za njen budući politički i društveni razvoj.

Zakonom o proglašenju 25. novembra danom državnosti Republike BiH utvrđeno je da je ovaj datum državni praznik. To znači da na ovaj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica u Federaciji BiH ne rade, a iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da je neradni dan isključivo danas. Građani stoga imaju priliku odvojiti vrijeme za odmor, druženje i obilježavanje značaja ovog praznika kroz kulturne i obrazovne aktivnosti.

S druge strane, u Republici Srpskoj 25. novembar se ne obilježava kao državni praznik, pa je danas uobičajan radni dan za sve zaposlenike, uključujući institucije i privredne subjekte. Ova razlika u kalendaru praznika odražava različite političke i historijske interpretacije unutar dvije entitetske cjeline BiH.

Pored službenog dijela, Dan državnosti često je obilježen prigodnim događajima, akademijama i komemoracijama koje podsjećaju na važnost očuvanja državnosti, multietničkog sklada i jedinstva Bosne i Hercegovine. Građani se na različite načine prisjećaju i uvažavaju historijske vrijednosti koje simbolizuje ovaj datum.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Vujović čestitao Dan državnosti i poručio da je jača Bosna i...

Magazin

Dan kada se zemlja ne dira: Danas se obilježava Sveti Marko...

Istaknuto

Koliko košta roštilj za četveročlanu porodicu u 2025.?

Istaknuto

Prvi i drugi maj neradni dani

Istaknuto

Poznato kakvo nas vrijeme očekuje za prvomajske praznike

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj i kako provesti praznik...

Vijesti

Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle čestitali Dan državnosti BiH

Vijesti

Sretan vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Vijesti

Civilna zaštita upozorava na moguće bujice i klizišta u narednim danima

Vijesti

Nove EU promjene za vozačke dozvole omogućavaju polaganje sa 17 godina i uvode digitalnu dozvolu

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno sedam beba

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]