Dan državnosti BiH: U Federaciji praznik, u RS-u običan radni dan

Danas, 25. novembra, građani Federacije BiH obilježavaju Dan državnosti Bosne i Hercegovine, jedan od najvažnijih datuma u modernoj historiji zemlje. Ovaj dan podsjeća na zasjedanje ZAVNOBiH-a 1943. godine u Mrkonjić Gradu, kada je potvrđena državnost BiH i njena ravnopravnost u okviru tadašnje Jugoslavije, te se postavila osnova za njen budući politički i društveni razvoj.

Zakonom o proglašenju 25. novembra danom državnosti Republike BiH utvrđeno je da je ovaj datum državni praznik. To znači da na ovaj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica u Federaciji BiH ne rade, a iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da je neradni dan isključivo danas. Građani stoga imaju priliku odvojiti vrijeme za odmor, druženje i obilježavanje značaja ovog praznika kroz kulturne i obrazovne aktivnosti.

S druge strane, u Republici Srpskoj 25. novembar se ne obilježava kao državni praznik, pa je danas uobičajan radni dan za sve zaposlenike, uključujući institucije i privredne subjekte. Ova razlika u kalendaru praznika odražava različite političke i historijske interpretacije unutar dvije entitetske cjeline BiH.

Pored službenog dijela, Dan državnosti često je obilježen prigodnim događajima, akademijama i komemoracijama koje podsjećaju na važnost očuvanja državnosti, multietničkog sklada i jedinstva Bosne i Hercegovine. Građani se na različite načine prisjećaju i uvažavaju historijske vrijednosti koje simbolizuje ovaj datum.