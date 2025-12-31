Trgovinama omogućen rad u petak 2. januara

Trgovinama u Federaciji BiH omogućen je rad u petak 2. januara odlukom koju je Vlada Federacije BiH donijela na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, s ciljem osiguranja blagovremenog snabdijevanja stanovništva i očuvanja kontinuiteta lanca snabdijevanja robom tokom prazničnog perioda.

Kako je saopćeno, odluka je donesena imajući u vidu veći broj uzastopnih neradnih dana početkom januara, kao i potrebu da građanima budu dostupne osnovne životne namirnice, posebno svježi prehrambeni proizvodi sa kratkim rokom trajanja. Upravo zbog toga procijenjeno je da je potrebno omogućiti rad prodajnih objekata 2. januara 2026. godine.

Prema odluci, trgovine će rad organizovati u minimalno potrebnom obimu, u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, kako bi se osigurala dostupnost robe uz racionalno korištenje radnih kapaciteta. Istovremeno, ostavljena je organizacijska fleksibilnost, pa prodajni objekti koji mogu osigurati kontinuitet snabdijevanja putem ranije obezbijeđenih zaliha ili drugih organizacionih rješenja, nisu obavezni raditi tog dana.

Iz Vlade Federacije BiH poručeno je da je cilj ove odluke zaštita javnog interesa, stabilnost tržišta i osiguranje osnovnih uslova za nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života građana Federacije Bosne i Hercegovine tokom praznika.