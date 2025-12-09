Bingo otvara dragstor, jedna radnja će raditi non stop

Tuzla dobija svoj prvi Bingo dragstor. Nakon odluke o proglašenju neradne nedjelje, veliki broj građana ukazivao je na potrebu da imaju barem jedan objekat u gradu koji će biti dostupan tokom cijelog dana, bez obzira na praznike, a Bingo je upravo na to reagovao.

Novi Bingo dragstor nalazi se u ulici II Tuzlanske brigade broj 7, na lokaciji poznatoj kao skretanje za Partizan. Radnja će biti otvorena 24 sata dnevno, što znači da će građani u svakom trenutku imati mogućnost kupovine osnovnih potrepština, hrane, pića, higijenskih proizvoda ili drugih artikala koji su im potrebni.

Bingo ovim potezom uvodi potpuno novi koncept kupovine u Tuzli, približavajući se potrebama potrošača koji često rade do kasno, imaju smjene, putuju ili jednostavno žele sigurnost da mogu kupiti ono što im treba u bilo koje doba dana. Otvaranje dragstora je i svojevrsna prilagodba novim pravilima o neradnim nedjeljama, ali i pokazuje spremnost kompanije da osluškuje zahtjeve građana.

Radnja počinje sa radom sutra 10 decembra 2025. godine i bit će otvorena 00–24 sata.