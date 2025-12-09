Bingo otvara dragstor, jedna radnja će raditi non stop

Selma Jatić

Tuzla dobija svoj prvi Bingo dragstor. Nakon odluke o proglašenju neradne nedjelje, veliki broj građana ukazivao je na potrebu da imaju barem jedan objekat u gradu koji će biti dostupan tokom cijelog dana, bez obzira na praznike, a Bingo je upravo na to reagovao.

Novi Bingo dragstor nalazi se u ulici II Tuzlanske brigade broj 7, na lokaciji poznatoj kao skretanje za Partizan. Radnja će biti otvorena 24 sata dnevno, što znači da će građani u svakom trenutku imati mogućnost kupovine osnovnih potrepština, hrane, pića, higijenskih proizvoda ili drugih artikala koji su im potrebni.

Bingo ovim potezom uvodi potpuno novi koncept kupovine u Tuzli, približavajući se potrebama potrošača koji često rade do kasno, imaju smjene, putuju ili jednostavno žele sigurnost da mogu kupiti ono što im treba u bilo koje doba dana. Otvaranje dragstora je i svojevrsna prilagodba novim pravilima o neradnim nedjeljama, ali i pokazuje spremnost kompanije da osluškuje zahtjeve građana.

Radnja počinje sa radom sutra 10 decembra 2025. godine i bit će otvorena 00–24 sata.

pročitajte i ovo

Vijesti

Trgovinski deficit FBiH u oktobru 2025. iznosio 862,9 miliona KM

BiH

Bingo objavio izmjene radnog vremena povodom praznika

Magazin

Sutra rođendanski dan BTC Živinice, poseban program i odlična atmosfera

Vijesti

Bingo City Center Tuzla odgodio proslavu rođendana zbog tragedije u Domu...

Istaknuto

BTC Živinice slavi šesti rođendan i vodi vas na planine

BiH

Bingo objavio nove cijene goriva

Sport

Tuzlanski karatisti briljirali u Veneciji: Šejla Aščić među Top 10 u svijetu

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obliježili 8. decembar?

Vijesti

CIK naredio ponovno kontrolno brojanje s 51 biračkog mjesta

Vijesti

Rekordna potrošnja resursa: Šest godina pojelo gotovo cijelo stoljeće

Vijesti

Košarac i Amidžić: Neprihvatljiva uslovljavanja u radu Vijeća ministara BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]