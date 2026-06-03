Bingo pokrenuo veliku nagradnu igru “Bodrimo naše”

Glavni dobitak Cupra Formentor

Dok brojni navijači fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem očekuju nastup naše zemlje na Svjetskom prvenstvu, najveći trgovački lanac u BiH Bingo dodatno rasplamsava atmosferu.

U sklopu aktivacije „Bodrimo naše“ Bingo pokrenuo je veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula.

Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila Cupra Formentor, devet PlayStation 5 konzola, isto toliko Hisense LED TV (65 inča) te 72 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce.

Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. U razigranoj akciji učestvuju Tuzlanska pivara s brendovima Pilsner i Malt i Majevica koja u paket dodaje omiljene grickalice uz utakmice, flips, čips i kokice.

Pravo učešća ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 KM, a zatim broj računa s imenom i prezimenom te mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091 212 410.

Tokom trajanja nagradne igre bit će organizirano šest sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula.

Pratite nastupe naših Zmajeva, šaljite SMS-ove i ne propustite priliku da i sami postanete šampioni uz Bingo veliku nagradnu igru.

Više informacija saznajte na bingobih.ba/bodrimonase.