BCC Tuzla danas radi skraćeno zbog utakmice reprezentacije BiH

Iz Bingo City Centra Tuzla obavijestili su posjetioce da će danas, 18. juna, centar raditi po skraćenom radnom vremenu zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Kako je saopćeno, BCC Tuzla će danas biti otvoren do 20:30 sati.

Skraćeno radno vrijeme imat će i CineStar Tuzla, koji će raditi do 19 sati, dok će posljednja filmska projekcija završiti u 20:30 sati.

Iz BCC-a zahvalili su građanima na razumijevanju i pozvali ih da podrže reprezentaciju Bosne i Hercegovine u večerašnjem susretu.